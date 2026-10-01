Amazon stellt neue Kindle-Familie vor

Amazon bringt eine neu entwickelte Kindle-Familie mit dünneren Gehäusen, neuen Displays und Preisen ab 154,99 Euro auf den Markt.

Kindle wächst laut Amazon seit drei Jahren zweistellig. 2025 wurden weltweit mehr als 720 Milliarden Seiten gelesen. Eine Zahl, mit der man absolut nichts anfangen kann, die aber gut klingt. Die neue Generation erhält nun bündige Displays und eine durchgängige Farbgestaltung.

Neue Kindle-Modelle und Preise im Überblick

Amazon staffelt die neue Familie nach Ausstattung und Speicher:

Kindle 16 GB: 154,99 Euro; Kindle Aluminium 32 GB: 194,99 Euro

Kindle Paperwhite 16 GB: 209 Euro; Signature Edition 32 GB: 259,99 Euro

Kindle Colorsoft 16 GB: 299,99 Euro; Signature Edition 32 GB: 329,99 Euro

Kindle Kids: 189,99 Euro; Paperwhite Kids: 239,99 Euro; Colorsoft Kids: 309,99 Euro

Der 6-Zoll-Kindle soll Bücher 30 Prozent schneller öffnen und bis zu sechs Wochen durchhalten. Der Paperwhite erreicht laut Amazon bis zu zwölf Wochen. Colorsoft setzt auf ein überarbeitetes Farbdisplay. Die Signature-Modelle erhalten Aluminiumgehäuse, 32 GB, automatisches Frontlicht, Doppeltipp zum Umblättern und Pogo-Pin-Laden.

Auch Zubehör startet neu: Kindle Click kostet 34,99 Euro, die Hülle mit Umblättertasten 79,99 Euro, die Ladestation 54,99 Euro und reguläre Hüllen 44,99 Euro. Kindle und Zubehör sind ab sofort verfügbar, Paperwhite, Colorsoft sowie deren Kids-Versionen zunächst vorbestellbar.

Zu den neuen Kindle-Modellen →

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