Apple AirTag 2 plötzlich zum Tiefpreis erhältlich

Der Onlinehändler Amazon bietet den Apple AirTag der zweiten Generation aktuell mit Rabatt zu einem reduzierten Preis an.

Der Apple AirTag (2. Generation) ist derzeit einzeln mit einem zusätzlichen Rabattgutschein erhältlich. Laut Angebot liegt der Preis damit bei 26,99 Euro und damit unter dem bisherigen Aktionspreis von rund 29,99 Euro.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 35 Euro, der Preisnachlass beträgt inzwischen demnach knapp 23 %. Der Rabatt muss vor dem Kauf einmalig auf der Produktseite aktiviert werden.

Nach Angaben von Apple bietet die Funktion „Genaues Suchen“ beim neuen Modell eine bis zu 50 Prozent größere Reichweite. Zudem lässt sich diese Funktion erstmals auch direkt über neuere Apple Watch Modelle nutzen.

Neue Funktionen beim Apple AirTag 2 im Überblick

Der AirTag der zweiten Generation verfügt laut Apple über eine erhöhte Lautstärke, die rund 50 Prozent über dem Vorgängermodell liegen soll. Dadurch können verlorene Gegenstände aus größerer Entfernung akustisch lokalisiert werden.

Wichtige Features laut Hersteller:

Verbesserte Reichweite bei der präzisen Ortung

Kompatibilität mit neueren Apple Watch Modellen

Lauterer Signalton für bessere Auffindbarkeit

Zusätzliche visuelle und haptische Hinweise in der App

Ergänzend nennt Apple neue Signaltöne sowie visuelle und haptische Hinweise innerhalb der App, die das Auffinden erleichtern sollen.

Ich halte den aktuellen Preis mit dem Rabatt für attraktiv, da er unter dem bisherigen Aktionsniveau liegt und gleichzeitig neue Funktionen geboten werden. Ich habe das neue Modell seit einiger Zeit im Einsatz und bin absolut begeistert davon. Wie auch Oliver in seinem Test erwähnt hat, ist die Reichweite wirklich erheblich höher und die Verbindung funktioniert deutlich schneller.

Zum AirTag 2 bei Amazon →

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