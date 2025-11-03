Amazon verlängert Rückgabefrist für viele Produkte

Amazon dehnt die Rückgabefrist für viele Artikel in der Weihnachtssaison 2025 aus.

Laut Unternehmensangaben gilt für zahlreiche Produkte eine verlängerte Rückgabefrist. Käufer können viele Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2025 bestellt werden, deutlich länger zurückgeben als üblich. Die Sonderregelung betrifft unter anderem Sportartikel, Möbel, Haushaltswaren, Lebensmittel, Bekleidung und Produkte der Eigenmarke Amazon Devices.

Für diese Warengruppen ist eine Rückgabe bis zum 31. Januar 2026 möglich oder innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Damit erweitert Amazon die Frist gegenüber der regulären 30-tägigen Rückgabegarantie, die ganzjährig für viele Marketplace-Artikel gilt.

Unterschiedliche Rückgabefristen je nach Produktkategorie

Für Elektronik, PC-Zubehör, Bücher, Spielzeug, Musik, Software und ähnliche Produktbereiche gilt laut Amazon eine verkürzte Sonderregelung. Hier endet die Rückgabefrist spätestens am 15. Januar 2026 oder 14 Tage nach Erhalt der Ware, falls dieser Termin später liegt. Davon ausgenommen können einzelne Produkte sein, die besondere Rückgabebedingungen haben.

Kernpunkte der Amazon-Rückgaberegel 2025:

Gültig für Käufe zwischen 1. November und 25. Dezember 2025

Rückgabe je nach Kategorie bis 15. oder 31. Januar 2026

Standardbedingungen und Ausnahmen bleiben bestehen

Details auf der jeweiligen Produktseite einsehbar

Ich finde es gut, dass Amazon die Fristen transparent kommuniziert, auch wenn die verschiedenen Stichtage etwas unübersichtlich wirken. Für Kunden ist der Blick auf die Produktseite daher weiterhin entscheidend.

Alle Details zur verlängerten Rückgabefrist gibt es auf der Infoseite bei Amazon. Retouren können entweder über die Bestellübersicht oder das Amazon-Rücksendezentrum angestoßen werden.

