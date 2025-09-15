Android 16 ist da: Samsung verteilt großes Update auf One UI 8

Samsung hat die Beta von One UI 8 abgeschlossen und das Update ist fertig. Ab sofort beginnt man mit dem Rollout von Android 16 und die Galaxy S25-Reihe von 2025 macht natürlich den Anfang (die neuen Foldables haben schon One UI 8).

Bisher erreichen uns die ersten Meldungen aus Südkorea, doch Deutschland ist bei den Android-Updates eigentlich immer vorne dabei. Da wir kein Modell der S25-Reihe hier haben, könnten wir das heute leider nicht selbst für euch überprüfen.

Im nächsten Schritt dürften dann die Foldables und die Galaxy S24-Reihe von 2024 folgen, da deutete sich in einem jüngsten Leak sogar ebenfalls noch September an. Im Oktober und November folgt der Rest und bis Ende 2025 werden alle versorgt.

PS: In diesem Leak war vom 18. September beim Startschuss für One UI 8 die Rede, es wäre also denkbar, dass es am Mittwoch/Donnerstag richtig losgeht. Schaut am besten einfach immer mal wieder nach, ob euch das Update schon angeboten wird.