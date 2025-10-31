Android 17: Google plant große Neuerung für den Standby-Bildschirm

Google arbeitet an einem neuen Modus für Google Maps, der eine besonders minimalistische Ansicht mitbringt. Aufwändige Grafiken werden hier entfernt und man sieht nur noch grobe Umrisse mit einer Optik ohne Farben – so sieht das aus:

Entdeckt hat das Android Authority, die allerdings auch herausgefunden haben, dass Google diesen Modus nicht einfach nur so als Neuerung entwickelt, sondern damit ein Ziel verfolgt. Mit Android 17 könnte eine spannende Neuerung kommen.

Im sogenannten „Min Mode“ kann man in Zukunft vermutlich vollwertige Apps auf dem Standby-Bildschirm im Always-On-Modus nutzen. Hier sieht man dann nicht nur den Hinweis in Form einer Benachrichtigung, es wäre durchaus möglich, dass man beispielsweise Google Maps mit einer vollwertigen Navigation nutzen kann.

Klingt zwar nach einer Funktion, die durchaus auch Akku kosten wird, die aber auch viele interessante Möglichkeiten mitbringen dürfte. Google selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, aber Android 16 startete letztes Jahr im November in die Testphase, es wäre also gut möglich, dass wir nächsten Monat mehr erfahren.