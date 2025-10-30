Samsung Galaxy S26 Ultra: Kommt doch noch die Akku-Überraschung?

Samsung hat die Pläne für die Galaxy S26-Reihe in letzter Minute geändert und es gibt kein Pro-Modell und auch kein Edge-Modell, jedenfalls nicht zum Start. Doch das bedeutet, dass die neue Flaggschiff-Reihe wohl ein bisschen später erscheint.

Grund ist allerdings nicht nur das Comeback des Plus-Modells, auch beim neuen Samsung Galaxy S26 Ultra soll sich mehr tun. Bisher war von einem Akku mit 5.000 mAh die Rede, wie in den letzten Jahren, jetzt ist von 5.400 mAh für 2026 die Rede.

Kombiniert man das mit den möglichen 60 Watt, die für das Top-Modell im Raum stehen, dann könnte das, in Kombination mit einem effizienteren Chip und einer optimierten Software, doch ein spürbarer Sprung bei der Akkulaufzeit werden.