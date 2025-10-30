Smartphones

Samsung Galaxy S26 Ultra: Kommt doch noch die Akku-Überraschung?

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung hat die Pläne für die Galaxy S26-Reihe in letzter Minute geändert und es gibt kein Pro-Modell und auch kein Edge-Modell, jedenfalls nicht zum Start. Doch das bedeutet, dass die neue Flaggschiff-Reihe wohl ein bisschen später erscheint.

Grund ist allerdings nicht nur das Comeback des Plus-Modells, auch beim neuen Samsung Galaxy S26 Ultra soll sich mehr tun. Bisher war von einem Akku mit 5.000 mAh die Rede, wie in den letzten Jahren, jetzt ist von 5.400 mAh für 2026 die Rede.

Kombiniert man das mit den möglichen 60 Watt, die für das Top-Modell im Raum stehen, dann könnte das, in Kombination mit einem effizienteren Chip und einer optimierten Software, doch ein spürbarer Sprung bei der Akkulaufzeit werden.

Gemini startet: Google macht die Speaker schlauer

Google hat diese Woche die Testphase für Gemini bei den eigenen Speakern ganz offiziell eingeleitet, wenn auch zunächst nur in…

30. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S26 Ultra: Kommt doch noch die Akku-Überraschung?
Weitere Neuigkeiten
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp führt Passkey-Verschlüsselung für Chat-Backups ein
in Dienste
Otelo
Otelo startet befristete Tarifaktionen mit Cashback und mehr
in Tarife
Kia Ev4 2025 Header
Neuer Kia EV4 hat ein Datum in Deutschland
in News
Stranger Things 5: Hier ist der Trailer für das Finale
in News
Geld Sparen
Digitaler Euro: EZB peilt erste Ausgabe im Jahr 2029 an
in Fintech
Playmobil kündigt weltweite WWE-Lizenzpartnerschaft an
in Gaming
IKEA enthüllt das mysteriöse „ÄPPLE“-Rätsel
in News
Die Ära der humanoiden Roboter ist da
in News
Dm Drogerie
dm integriert Verfügbarkeitsalarm und Apothekenprodukte in Online-Angebot
in Handel
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Warum euer „Popo“ eine wichtige Rolle für VW spielt
in Mobilität