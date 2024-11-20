Firmware und OS

Android 16 geht in die Testphase: Google überrascht mit Update

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Android 16 Logo Header

Es deutete sich seit einigen Monaten an, dass Google nächstes Jahr deutlich früher mit Android 16 durchstarten möchte und vor ein paar Wochen bestätigte Google den Schritt und kündigte an, dass sich Android der Pixel-Roadmap anpassen wird.

Wir sehen Android 16 also erstmals im zweiten Quartal 2025 und es gibt sogar ein Datum (wenn auch nur als Gerücht). Und damit das Update bis dahin fertig ist, geht Google auch deutlich früher in die Testphase, ab sofort ist Android 16 verfügbar.

Google Android 16 Timeline

Bei dieser Version handelt es sich um die erste Developer Preview, eine zweite Developer Preview kommt dann im Dezember und ab Januar startet die Beta. Bei Google möchte man laut eigenen Angaben schon Ende Q1 eine stabile Version.

Matthew McCullough, Chef der Android-Entwicklung bei Google, betont, dass es nur der Anfang ist und Android in Zukunft wieder häufiger Updates mit ganz neuen Schnittstellen bekommen wird. Rechnet Ende 2025 mit Android 16.1 bei Google.

Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Header

PlayStation 5 DualSense Controller: So sieht die 30th Anniversary Edition aus

Sony schickt diese Woche die 30th Anniversary Edition der PS5-Kollektion ins Rennen und bei dieser hat man das komplette Lineup…

19. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Währenddessen hat Samsung nicht mal dke One UI 7 x Android 15 Beta gestartet 💀
    Dieses Jahr ist echt interessant, da Apple und Samsung sich große Fauxpas geleistet haben.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
in Fintech
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut weiter: Über 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Dhl Packstation Digital
Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“
in Dienste
Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web
in Handel
Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket
in Gaming
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features
in Gaming
Elon Musk Usa Ki Bild
xAI: Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein
in Social
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming