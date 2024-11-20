Android 16 geht in die Testphase: Google überrascht mit Update

Es deutete sich seit einigen Monaten an, dass Google nächstes Jahr deutlich früher mit Android 16 durchstarten möchte und vor ein paar Wochen bestätigte Google den Schritt und kündigte an, dass sich Android der Pixel-Roadmap anpassen wird.

Wir sehen Android 16 also erstmals im zweiten Quartal 2025 und es gibt sogar ein Datum (wenn auch nur als Gerücht). Und damit das Update bis dahin fertig ist, geht Google auch deutlich früher in die Testphase, ab sofort ist Android 16 verfügbar.

Bei dieser Version handelt es sich um die erste Developer Preview, eine zweite Developer Preview kommt dann im Dezember und ab Januar startet die Beta. Bei Google möchte man laut eigenen Angaben schon Ende Q1 eine stabile Version.

Matthew McCullough, Chef der Android-Entwicklung bei Google, betont, dass es nur der Anfang ist und Android in Zukunft wieder häufiger Updates mit ganz neuen Schnittstellen bekommen wird. Rechnet Ende 2025 mit Android 16.1 bei Google.