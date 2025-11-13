Gaming

Android-Apps kommt zu Steam

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Valve Steam Steamos Logo

Valve hat im Rahmen der neuen Hardware-Offensive bekannt gegeben, dass man mit Steam in Zukunft auch eine Heimat für Android-Apps sein möchte. Wobei es am Anfang natürlich vor allem um die Spiele und ganz speziell um VR-Spiele geht.

Für das neue VR-Headset Steam Frame möchte man bis 2026 einige Entwickler mit Android-Apps begeistern, sie können ihre Spiele, die sie beispielsweise für die Meta Quest entwickelt haben, einfach portieren und in Zukunft bei Steam anbieten.

Doch das sei nur der Anfang, so The Verge, auch wenn Valve heute noch nicht über weitere Pläne rund um Android sprechen möchte. Langfristig könnte aber auch ein Steam Store für Android eine Option sein, es sei also nur „die Spitze des Eisbergs“.

Ich habe so langsam den Eindruck, dass es nach dem Erfolg des Steam Deck viele lange Gespräche beim Management von Valve gab und man jetzt einen ernsten und gut geplanten Versuch startet, um eine neue Größe im Gaming-Markt zu werden. Steam und SteamOS sind die Basis, aber ab 2026 wird noch viel mehr kommen.

Steam Deck Oled Weiss

Steam Deck 2: Das sagt Valve zum neuen Handheld

Valve hat am gestrigen Abend eine Gaming-Hardware-Offensive für 2026 gezeigt und betont, dass das Steam Deck die Grundlage für diese…

13. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Steam soll also die Heimat für nahezu alle relevanten Plattformen im Gaming-Bereich werden. Nice, mir gefällt die Idee. Quasi ein One-Stop-Shop für alles.

    Der absolute Hammer wäre, wenn auch Switch und PlayStation mit drin wären. *träum*

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Android-Apps kommt zu Steam
Weitere Neuigkeiten
Neues Tesla Model Y mit mehr Reichweite bald auch für Deutschland
in Mobilität
Steam Deck Oled Weiss
Steam Deck 2: Das sagt Valve zum neuen Handheld
in Gaming
Horizon und Ratchet & Clank: Sony kündigt zwei Smartphone-Spiele an
in Gaming
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Plan für die „Architektur der Zukunft“ entwickelt sich gut
in Mobilität
Steam Machine: Valve zeigt seine erste Konsole
in Gaming
Super Mario Galaxy: So sieht der Film aus
in News
Bluetooth 6.2 kommt 2026: Das müsst ihr wissen
in News
Peugeot zeigt wildes Konzept für komplett neuen e-208
in Mobilität
Subaru überrascht mit Verbrenner-Comeback
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Amazon Prime Video: Warum es immer mehr Werbung gibt
in Dienste