Steam Deck 2: Das sagt Valve zum neuen Handheld

Valve hat am gestrigen Abend eine Gaming-Hardware-Offensive für 2026 gezeigt und betont, dass das Steam Deck die Grundlage für diese Entwicklung war. Das war der Aufmacher, bevor man die neue Hardware testen durfte, so The Verge.

Allerdings hat Pierre-Loup Griffais vor Ort auch direkt betont, dass man diese Woche nicht über das neue Steam Deck 2 sprechen wird. Der neue Handheld ist ein Thema, aber nicht mehr für 2025. Und für 2026? Das lässt Valve noch offen.

Steam Deck 2 dürfte 2026 kommen

Vor einem Jahr hat man das letzte Mal betont, dass es eine neue Generation für das Steam Deck geben wird und man sich darauf freut und ein Jahr vorher sprach man von etwa 2-3 Jahren bis zum Nachfolger. Wir befinden uns also in diesem Zeitraum und das Steam Deck 2 soll zwischen Ende 2025 und Ende 2026 erhältlich sein.

Die Konsole, das VR-Headset und der neue Controller kommen Anfang 2026, mit einem Steam Deck 2 würde ich da noch nicht zwingend rechnen, das wäre dann auch für Valve ein bisschen zu viel. Ich gehe mittlerweile stark davon aus, dass das Steam Deck 2 für Herbst 2026 geplant ist und in etwa einem Jahr starten wird.