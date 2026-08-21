Android Auto: Google löst das Problem mit der Verbindung

Irgendwann mit Version 17.2 häuften sich die Berichte von Nutzern, dass Android Auto ein Problem mit der Verbindung hat und diese alle paar Minuten verliert. Das wurde im Juni im Forum von Google gesehen und man machte sich an die Arbeit.

Version 17.4 von Android Auto sollte dieses Problem jetzt aber endgültig lösen, so „Venkatesh“, ein offizieller Mitarbeiter von Google, der das im Forum bestätigt hat und angibt, dass man das Problem identifizieren und komplett beseitigen konnte.

Solltet ihr also ebenfalls Probleme mit der Verbindung von Android Auto im Sommer festgestellt haben, dann schaut, dass ihr die aktuellste Version nutzt. Version 17.5 gibt es übrigens auch schon, aber das ist noch eine Beta, Version 17.4 reicht aus.

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