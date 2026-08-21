Mobilität

Android Auto: Google löst das Problem mit der Verbindung

Oliver Schwuchow
Von

Irgendwann mit Version 17.2 häuften sich die Berichte von Nutzern, dass Android Auto ein Problem mit der Verbindung hat und diese alle paar Minuten verliert. Das wurde im Juni im Forum von Google gesehen und man machte sich an die Arbeit.

Version 17.4 von Android Auto sollte dieses Problem jetzt aber endgültig lösen, so „Venkatesh“, ein offizieller Mitarbeiter von Google, der das im Forum bestätigt hat und angibt, dass man das Problem identifizieren und komplett beseitigen konnte.

Solltet ihr also ebenfalls Probleme mit der Verbindung von Android Auto im Sommer festgestellt haben, dann schaut, dass ihr die aktuellste Version nutzt. Version 17.5 gibt es übrigens auch schon, aber das ist noch eine Beta, Version 17.4 reicht aus.

Amazon Alexa Plus Logo
Dienste · 20. August 2026

Amazon lenkt ein: Alexa+ teilweise „kostenlos“

Amazon will mit Alexa+ im neuen KI-Trend ganz oben mitmischen, aber das gelingt bisher nur bedingt, denn die neue Version… | mehr

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Android Auto: Google löst das Problem mit der Verbindung
Mehr entdecken
God of War: Amazon hat einen neuen Kratos
21.08.26 · Unterhaltung
Apple stellt VR ein: Vision Pro ist gescheitert
21.08.26 · AR / VR
Mercedes
Drei Markenwelten: Mercedes-App passt ihren Look automatisch an
20.08.26 · Mobilität
Google erweitert Personalisierung in der Suche, Discover und News
20.08.26 · Dienste
Neuwagen unter 20.000 Euro werden in Deutschland zur Ausnahme
20.08.26 · Mobilität
10 echte Aufgaben: So will Meta KI-Agenten bewerten
20.08.26 · Dienste
Kurz vor dem Zelda-Remake: Die Nintendo Switch 2 wird teurer
20.08.26 · Gaming
Tesla Semi
Tesla bringt den Semi nach Europa und nennt bald Details
20.08.26 · Mobilität
Sony Xperia: Neues Smartphone wird nächste Woche gezeigt
20.08.26 · Smartphones
Uber bringt autonome Robotaxis erstmals nach Europa
20.08.26 · Mobilität