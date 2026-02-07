Devs und Geeks

Anthropic macht sich über die Werbepläne von OpenAI für ChatGPT lustig

Bildquelle: Anthropic PBC

Anthropic und seine KI-Sprachmodelle namens Claude sind direkte Konkurrenten von ChatGPT, das von OpenAI entwickelt wurde. Das Unternehmen wurde von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und hat erst vor einigen Tagen Claude Opus 4.6 offiziell vorgestellt. Wie das Unternehmen auf seinem Blog ausführlich erläutert, soll die neue Version besonders Aufgaben der Finanzanalyse und sogar Sicherheitslücken aufdecken.

Anlässlich des NFL Super Bowl-Finales am Wochenende, bei dem große Unternehmen gerne „auffällige“ Werbespots vor einem sehr großen Publikum zeigen, mischt sich nun auch Anthropic ein. Das Unternehmen „schießt” gegen die Werbepläne von OpenAI für ChatGPT und will sich dadurch selbst in den Mittelpunkt rücken. Die vier kurzen Werbespots haben meiner Meinung nach durchaus Witz. Gleichzeitig machen sie aber auch die Problematik der Werbepläne für ChatGPT deutlich.

ChatGPT ist nach wie vor der Platzhirsch auf dem Markt und immens beliebt, bekommt aber immer stärkere Konkurrenz aus dem Hause Google mit Gemini, Microsoft mit Copilot, Perplexity AI, Le Chat von Mistral AI und jetzt, dank der Super Bowl-Werbespots, insbesondere von Anthropic. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat sich übrigens zu den Werbespots geäußert und sie als „lustig, aber unehrlich“ bezeichnet.


