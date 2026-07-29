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Aosu bringt Video Doorbell SE und R1 Ultra nach Deutschland

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Aosu bringt zwei neue Video-Türklingeln mit unterschiedlichen Überwachungsfunktionen auf den deutschen Markt.

Mit der Video Doorbell SE und der Video Doorbell R1 Ultra bietet Aosu zwei akkubetriebene Modelle für den Eingangsbereich an. Die SE setzt laut Unternehmensangaben auf eine vollständige Darstellung von Personen und Paketen, während die R1 Ultra zusätzliche Erkennungs- und Speicherfunktionen bietet.

Aosu Video-Türklingeln mit 2K und 5 Megapixeln

Die Video Doorbell SE verfügt über einen 170-Grad-Ultraweitwinkel und zeichnet mit 2K-Auflösung auf. Eine Personenerkennung und Paketdetektion können Benachrichtigungen auslösen. Die Aufnahmen lassen sich optional auf einer microSD-Karte oder verschlüsselt in der Cloud speichern. Die angegebene Akkulaufzeit beträgt bis zu 120 Tage.

Die Video Doorbell R1 Ultra bietet eine 5-Megapixel-Kamera mit bis zu sechsfachem Digitalzoom. Für die Bewegungserkennung kombiniert das Modell laut Aosu einen PIR-Sensor, Radar und KI-Auswertung. Die mitgelieferte aosuBase Mini dient als Gong, Verbindungseinheit und lokaler Speicher. 8 GB stehen für eine ereignisbasierte Ringspeicherung von bis zu 60 Tagen zur Verfügung.

Beide Modelle unterstützen Zwei-Wege-Audio, die aosu-App sowie Amazon Alexa und Google Assistant. Ein verpflichtendes Cloud-Abonnement ist laut Hersteller nicht erforderlich. Die R1 Ultra kann zusätzlich mit einer vorhandenen Türklingelverdrahtung betrieben werden und soll bis zu 180 Tage Akkulaufzeit erreichen. Beide Modelle bieten die Schutzart IP65.

Preise und Verfügbarkeit:

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