Eve Thermostat startet für wassergeführte Fußbodenheizungen

Eve erweitert sein Heizungsportfolio mit einem smarten Thermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen.

Das Smart-Home-Unternehmen Eve Systems hat die Verfügbarkeit des Eve Thermostat angekündigt. Das Wandthermostat unterstützt Matter und Thread und soll eine Einzelraumsteuerung per App, Sprache, Zeitplan sowie aus der Ferne ermöglichen. Der Hersteller gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,95 Euro inklusive Mehrwertsteuer an.

Eve Thermostat für Fußbodenheizungen

Nach Angaben von Eve lässt sich die Temperatur raumweise steuern und über Zeitpläne an die Nutzung anpassen. Das Gerät benötigt laut Hersteller weder eine Eve-Cloud noch eine Registrierung. Persönliche Daten sollen nach Unternehmensangaben nicht gesammelt werden. Die Funktionen sind ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Das Thermostat verfügt über ein dimmbares Display, dessen Helligkeit sich automatisch an das Umgebungslicht anpassen kann. Es lässt sich außerdem nach einer festgelegten Zeit abschalten.

Für die Ansteuerung wassergeführter Fußbodenheizungen unterstützt das Gerät elektrothermische 230-Volt-Stellantriebe. Diese werden über einen Triac-Schalter geräuschlos geschaltet. Für Systeme mit Relais sind entsprechende Ausgänge und ein Wahlschalter vorhanden.

Preis und Verfügbarkeit:

UVP: 119,95 Euro inklusive Mehrwertsteuer

Ab sofort erhältlich

Unterstützung für Matter und Thread

Apple-App bereits verfügbar

Android-App erhält Anfang August ein Update

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