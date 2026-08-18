Firmware und Updates

Projekt „Pebble“: Das neue Betriebssystem von Apple

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple arbeitet seit einer Weile an einem neuen Betriebssystem, welches intern auf den Codenamen „Pebble“ hört und laut MacRumors im Code von macOS 26.7 zu sehen ist. Es handelt sich dabei um ein OS für kommende Smart Home-Produkte.

Der Name ist uns schon häufiger begegnet, zuletzt im Dezember 2025, als finaler Name machte einst „homeOS“ die Runde. Laut Bloomberg ist es jedenfalls das OS für Produkte wie den Speaker mit Display oder die kommende Sicherheitskamera.

Diese wurde übrigens auch als „J229“ im Code gefunden, aktuell deutet sich aber erst ein Marktstart für 2027 an. Der Speaker mit Display, wie auch ein neuer Apple TV und HomePod mini, könnten aber noch 2026 kommen. Mal schauen, ob Apple für den KI-Smart-Home-Neustart mit Siri AI im Herbst ein eigenes Event plant.

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  1. Timotime 🌟
    sagt am

    Also, so hyped wie dieses Jahr, war ich schon lange nicht mehr auf ne Keynote von Apple.

    Antworten

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