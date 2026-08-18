Smart Home

SwitchBot bringt smarten Akku-Matter-Ventilator nach Europa – kostet 119,99 Euro

René Hesse
Von

Das Smart-Tech-Unternehmen SwitchBot bringt den Batterie-Umluftventilator 2 Pro mit Akku und Matter über WLAN nach Europa.

Das neue Modell kostet 119,99 Euro und kann ab sofort beim Hersteller vorbestellt werden. Amazon soll in Kürze folgen. Der Ventilator lässt sich per Akku, Netzteil oder USB-C betreiben und erreicht laut SwitchBot mit einer Akkuladung bis zu 70 Stunden Laufzeit. Mit einer Powerbank sollen sogar bis zu 127 Stunden möglich sein.

SwitchBot setzt auf Matter, Akku und mehr Leistung

Matter funktioniert direkt über WLAN und benötigt keinen zusätzlichen Hub. Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Alexa, Google Assistant, Home Assistant und Homey. Per App lassen sich Geschwindigkeit, Oszillation, Timer und Nachtlicht steuern.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • bis zu 811 m³/h Luftdurchsatz
  • bis zu 6,5 m/s Windgeschwindigkeit
  • 33,5 Meter Luftförderweite
  • 90 Grad Schwenkung horizontal und vertikal
  • ab 21 dB im Schlafmodus

Gegenüber dem Vorgänger fällt das Gerät laut Hersteller rund 20 Prozent kleiner aus. Gleichzeitig soll der Luftdurchsatz um etwa 48 Prozent steigen. Zusätzlich verbaut SwitchBot einen Vorfilter, einen Ionengenerator und eine Aromabox.

Ich finde vor allem die Kombination aus Akku und direkter Matter-Anbindung spannend. Damit wird der Ventilator flexibler als klassische Modelle und lässt sich ohne zusätzlichen Hub sinnvoll ins Smart Home integrieren.

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