VW ist zurück in Home Assistant: Diese Integration läuft wieder

Die Volkswagen-Connect-Integration für Home Assistant kann nach dem Update auf Version 5.5.1 wieder auf VW-Fahrzeuge zugreifen.

Die inoffizielle Integration war zuvor ausgefallen, nachdem Volkswagen den benötigten API-Zugriff beziehungsweise den Anmeldeprozess verändert hatte. Mit Version 5.5.1 wurde nun offenbar der Login-Mechanismus angepasst. Erste Nutzer berichten wieder von einer erfolgreichen Verbindung mit ihren Fahrzeugen.

Damit stehen auch zahlreiche Fahrzeugdaten und Funktionen wieder für Dashboards und Automatisierungen in Home Assistant zur Verfügung. Dazu gehören je nach Fahrzeug unter anderem Batteriestand, Reichweite, Standort, Türen und Fenster sowie die Standklimatisierung.

Volkswagen Connect 5.5.1 behebt Verbindungsprobleme

Nach dem Update sind insbesondere folgende Funktionen wieder interessant:

Fahrzeugdaten als Sensoren in Home Assistant

Dashboards mit Reichweite und Batteriestand

Automatisierungen mit Fahrzeugstatus

Steuerung unterstützter Fahrzeugfunktionen

Ich finde das Comeback erfreulich. Insbesondere die Verknüpfung von Fahrzeugdaten mit dem eigenen Smart Home zählt für mich zu den spannenderen Funktionen von Home Assistant. Wer seine VW-Automatisierungen deaktiviert hatte, kann Version 5.5.1 daher wieder ausprobieren.

Ob das Ganze dauerhaft funktioniert, ist allerdings unklar. Theoretisch könnte VW wieder etwas an der API ändern und das Spiel beginnt von vorne.

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