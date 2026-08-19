Apple HomePad: Es gibt Widgets, aber wohl keine Apps

Apple plant ein smartes Display, welches aktuell als „Home Hub“ oder auch gerne als „HomePad“ bezeichnet wird. Das Display kann man an einem Speaker oder an der Wand anbringen und es soll in etwa ein quadratisches iPad mini sein.

Apple setzt auf Widgets statt Apps

Basis ist ein neues Betriebssystem von Apple, aber das wird wohl keine Apps zum Start anbietet. Stattdessen liefert der Code den Hinweis, dass es Widgets gibt, so MacRumors. Es werden die Widgets mit den Daten von eurem iPhone gespiegelt.

Neben Widgets von Apple wird man aber auch Widgets von Drittanbietern auf dem HomePad anzeigen lassen können, das ist also der „Ersatz“ für Apps. Alle Nutzer können die Inhalte auf dem Display sehen, es sei denn, die Person, die das Gerät eingerichtet hat, ist nicht im Haus, dann werden gewisse Inhalte ausgeblendet.

Daten wie das Wetter oder die Steuerung des Smart Home sind also weiterhin auf dem Display zu sehen, eine Todo-Liste oder Fotos aber nicht mehr. Unklar ist, ob dann Inhalte von anderen Nutzern, die daheim sind, auf dem Display auftauchen.

Im Standby-Zustand wird man wohl mehrere „Watchfaces“, also Uhren, auswählen können, wie auf einer Apple Watch. Apple wird zum Start zwei Versionen anbieten:

J490 (HomeAccessory17,1): Display mit Lautsprecher

J491 (HomeAccessory17,2): Display mit Wandhalterung

mobiFlip bei Google hervorheben – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗