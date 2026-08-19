Smart Home

Apple HomePad: Es gibt Widgets, aber wohl keine Apps

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Apple Homepod Display

Apple plant ein smartes Display, welches aktuell als „Home Hub“ oder auch gerne als „HomePad“ bezeichnet wird. Das Display kann man an einem Speaker oder an der Wand anbringen und es soll in etwa ein quadratisches iPad mini sein.

Apple setzt auf Widgets statt Apps

Basis ist ein neues Betriebssystem von Apple, aber das wird wohl keine Apps zum Start anbietet. Stattdessen liefert der Code den Hinweis, dass es Widgets gibt, so MacRumors. Es werden die Widgets mit den Daten von eurem iPhone gespiegelt.

Neben Widgets von Apple wird man aber auch Widgets von Drittanbietern auf dem HomePad anzeigen lassen können, das ist also der „Ersatz“ für Apps. Alle Nutzer können die Inhalte auf dem Display sehen, es sei denn, die Person, die das Gerät eingerichtet hat, ist nicht im Haus, dann werden gewisse Inhalte ausgeblendet.

Daten wie das Wetter oder die Steuerung des Smart Home sind also weiterhin auf dem Display zu sehen, eine Todo-Liste oder Fotos aber nicht mehr. Unklar ist, ob dann Inhalte von anderen Nutzern, die daheim sind, auf dem Display auftauchen.

Im Standby-Zustand wird man wohl mehrere „Watchfaces“, also Uhren, auswählen können, wie auf einer Apple Watch. Apple wird zum Start zwei Versionen anbieten:

  • J490 (HomeAccessory17,1): Display mit Lautsprecher
  • J491 (HomeAccessory17,2): Display mit Wandhalterung
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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Bin echt gespannt, wie das Ding aussehen und sich schlagen wird (auch wenn ich nicht im Apple-Kosmos bin). Vielleicht schaue ich mir das sogar mal im nächstbesten Apple Store an. 🤔

    Antworten

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