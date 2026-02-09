Apotheken Umschau Medicus: Neues Printmagazin geht an den Start

Die Apotheken Umschau feierte Anfang Januar ihr 70-jähriges Jubiläum und hat sich seitdem zu einer festen Instanz im deutschsprachigen Gesundheitsjournalismus entwickelt. Das Magazin berichtet über medizinischen Fortschritt, gesellschaftliche Debatten und die Entwicklung des Gesundheitswesens.

Die kostenfreien Ausgaben, die auch von mir oft mitgenommen werden, sobald ich in die Apotheke gehe, sind eine durchweg interessante Lektüre.

Printmagazin mit starkem Fokus auf das Gesundheitswesen

Anlässlich des Jubiläums hat der Wort & Bild Verlag nun das neue Printmagazin Apotheken Umschau Medicus angekündigt, das bereits seit Mitte Januar am Kiosk erhältlich ist. Laut Verlag will das Magazin „die Geschichte der Medizin – ihre Wendepunkte, Irrwege und Durchbrüche – thematisieren und zeigen, warum der Blick zurück entscheidend ist, um den medizinischen Fortschritt von heute zu verstehen”.

„Medicus ist kein nostalgischer Blick zurück, sondern ein Magazin für Gegenwartsverständnis“, sagt Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur von Apotheken Umschau Medicus. „Wer verstehen will, wo Medizin heute steht, muss wissen, wie sie dorthin gekommen ist – mit all ihrem Mut, ihren Irrtümern und ihren ethischen Fragen.“

Ich selbst bin ein begeisterter Leser von Printmagazinen, auch wenn die Entwicklung des Printmarkts rückläufig ist und viele die Zukunft der Branche im digitalen Format sehen. Das Format des Magazins klingt durchaus interessant, ich werde am Kiosk mal die Augen offenhalten.

Einen Einblick in den Inhalt der ersten Ausgabe (Link führt zur PDF-Datei) gibt es auf der offiziellen Verlagswebseite. Laut Verlag erscheint die erste Ausgabe „bewusst als Test“ mit 124 Seiten zum Preis von knapp 10 Euro.