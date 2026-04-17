App-Rabatte sind legal, aber kundenfreundlich ist daran herzlich wenig
Das aktuelle Urteil über die Penny-App mag juristisch sauber sein, aber für Verbraucher bleibt es ein Ärgernis.
Man kann das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm anerkennen und trotzdem genervt sein. Genau das ist hier der Punkt. Penny darf weiter mit Rabatten werben, die nur per App gelten. Das ist laut Gericht keine Altersdiskriminierung. Schön. Nur macht das die Sache für Kunden noch lange nicht fair, vernünftig oder verbraucherfreundlich.
Denn im Alltag bedeutet dieses Modell etwas sehr Einfaches: Wer die App nicht will, zahlt mehr. Wer kein Smartphone hat, keines nutzen möchte oder sich nicht für jeden Joghurt digital entblößen will, steht an der Kasse wie ein Kunde zweiter Klasse. Das mag rechtlich keine Diskriminierung sein. Es fühlt sich für viele aber genau so an und dieser Eindruck kommt nicht von ungefähr.
Die Verbraucherzentrale hat deshalb sehr wohl einen Punkt. Vielleicht nicht den stärksten juristischen Hebel, wie auch die Urteile zu Lidl und Netto gezeigt haben, aber einen guten verbraucherpolitischen.
Discounter leben vom Versprechen einfacher, günstiger Preise. Wenn der echte Angebotspreis immer öfter hinter einem App-Login versteckt wird, dann kippt dieses Versprechen. Dann ist billig nicht mehr billig, sondern billig unter Bedingungen.
App-Rabatte zeigen ein grundsätzliches Verbraucherproblem
Mich stört daran vor allem die Dreistigkeit, mit der diese Praxis inzwischen als normal verkauft wird. Der Kunde soll die App laden, Daten hinterlassen, Werbung akzeptieren und sich an ein Bonussystem ketten, nur um den Preis zu bekommen, der im Prospekt schon fast wie selbstverständlich groß herausposaunt wird. Das ist digital verpackte Gängelung.
Natürlich kann man sagen: Niemand wird gezwungen. Das ist der übliche Satz, wenn Unternehmen etwas maximal unbequem gestalten und es dann Freiheit nennen. Niemand wird auch gezwungen, einen Einkaufswagen zu nehmen, wenn die Rollen fehlen. Angenehm wird die Nutzung dadurch dennoch nicht. Der formale Verzicht auf Zwang ersetzt eben keine faire Praxis.
Und ja, ältere Menschen sind nicht automatisch ausgeschlossen, nur weil sie seltener Apps nutzen. Aber daraus zu schließen, es gebe hier überhaupt kein Problem, ist genauso bequem. Die Hürde ist real. Für manche ist sie klein, für andere lästig und für wieder andere schlicht abschreckend. Wer das kleinredet, kennt vermutlich nur Leute, die ihr ganzes Leben per Display organisieren.
Das Gericht urteilt über Recht und nicht über Fairness
Genau deshalb sollte man Urteil und Bewertung sauber trennen. Juristisch mögen Penny, Lidl, Netto und Co. auf der sicheren Seite sein. Politisch und gesellschaftlich ist dieses Modell dennoch problematisch. Der Handel erzieht seine Kunden derzeit dazu, Normalpreise als Strafe und App-Preise als Belohnung zu akzeptieren.
Mein Eindruck ist: Juristisch mag die Klage des vzb ins Leere gelaufen sein, in der Sache trifft sie trotzdem einen wunden Punkt. App-Rabatte sind nicht harmlos, sondern ein schleichender Druckmechanismus. Wer das als bloße digitale Bequemlichkeit abtut, ignoriert, wie aus freier Wahl langsam ein unerwünschter Standard wird.
Und ihr? Ist das für euch noch Kundenservice oder schon Rabatt-Erpressung im freundlichen Discounterdesign? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Ja leider sehr enttäuschends Urteil. Den Weg der Altersdiskriminierung fand ich auch nicht ideal aber vermutlich war es der einzige Hebel den man rechtlich überhaupt zu der Thematik finden konnte.
Aber es scheinen ja auch genügend Leute mit zu machen dass sich die ganzen Apps lohnen.
Eigentlich sollte man als Markt ein Kampagne starten, nach dem Motte: „So günstig wie die Konkurrenz nur ohne App.„
Ich finde es immer lustig, wenn Leute solche Apps als „Schwachsinn“ bezeichnen, nur weil sie zu faul und zu träge sind, sich damit zu befassen… Diese Klageversuche sind doch nix anderes, als so eine Art Neid-Debatte… Wieso kriegt die Person vor mir den Rabatt, aber ich nicht? NUR und wirklich NUR darum geht es doch…
Behinderte und auch ältere Menschen nutzen nicht selten stolz ihr Smartphone, um Barrieren abzubauen. Wenn wirklich Jemand körperlich, oder bedingt durch sein sehr hohes Alter so eingeschränkt ist, dass er kein Smartphone nutzen kann, dann geht die Person ganz sicher auch nicht alleine einkaufen und schleppt Lebensmittel nach Hause.
Was am Ende also bleibt ist die persönliche freie Entscheidung, auf solche Apps zu verzichten. Das ist legitim, aber das Anspruchsdenken, dass einem die gleichen Rabatte zustehen sollen, wie anderen Leuten ist dann eben unangemessen.
Danke für den offenen Kommentar. Aber entschieden muss ich da widersprechen: Es geht hier nicht um Faulheit, Neid oder Anspruchsdenken, sondern um faire Preise im Discounter, die nicht hinter einer App versteckt werden sollten.
Der Vorwurf mit der „Faulheit“ übersieht, dass viele Menschen,gerade Ältere oder solche ohne digitalen Alltag, die App nicht wollen, weil sie Daten teilen, Push-Werbung ertragen oder sich in ein Tracking-System zwängen müssen. Das ist keine Trägheit, sondern ein legitimer Wunsch nach einfachem Einkaufen ohne digitale Knebel.
Auch der Punkt mit Behinderten und Älteren, die stolz ihr Smartphone nutzen, ändert nichts daran, dass Statistiken zeigen: Viele in diesen Gruppen haben seltener Zugang oder nutzen ihn nicht. Und nein, nicht jeder ohne App schleppt keine Tüten, das ist ein realer Alltags-Einkauf, kein Hindernisparcours.
Ja, freie Entscheidung ist legitim. Aber wenn Penny im Prospekt mit 52-Prozent-Rabatt wirbt und der nur digital greift, fühlt sich der Normalpreis wie eine Strafe an. Das ist kein Neid, sondern Kritik an mangelnder Transparenz. Genau das macht die Klage berechtigt, nicht trotz, sondern wegen solcher Modelle.
Für mich ist das ein Stück weit Aufregen um des Aufregens willen, und ich frage mich, ob das außerhalb Deutschlands auch so wäre.
Wir reden hier von einem Bonusprogramm, das manchen Kunden günstigere Preise verschafft. So etwas gab und gibt es auch vor Apps doch schon, oder nicht? Manche gehen Zeitungen durch und schneiden mit einer Schere Rabattmarken aus und freuen sich darüber – wer das nicht tut, bekommt keinen Rabatt (vielleicht in den USA üblicher).
Wenn jemand die Möglichkeit habe, Vielfliegermeilen zu sammeln, zahlt er irgendwann für Flüge weniger. Wenn er immer zum selben Friseur oder Dönerladen gehe, hat er vielleicht eine Stempelkarte und beim 10. Besuch bekommt er etwas gratis. Wenn jemand in einem Laden arbeite, bekommt er vielleicht 20 Prozent Mitarbeiterrabatt. Wenn jemand ein Abo mit Monatsgebühr bei einem Ladesäulenanbieter abschließt, bezahlt er an der Ladesäule weniger als jemand ohne das Abo.
Fühle ich mich deswegen ungerecht behandelt, weil ich die Rabatte nicht bekomme, weil ich kein Mitarbeiter bin oder das Monatsabo nicht abgeschlossen habe? Nein.
So gesehen sind die Rabatte per Kunden-App sehr viel fairer, denn es kann sie technisch gesehen erst mal fast jeder nutzen, so lange er ein Smartphone hat – er muss sich nicht erst im Laden anstellen lassen oder ein Abo kaufen. Ggf. zahlt er ein Stück weit mit seinen Daten, das ist richtig, aber so ist es eben.
Ich verstehe den Vergleich mit Stempelkarten oder Meilenprogrammen, ganz stimmig ist er hier für mich aber nicht. Bei Penny geht es nicht um Treue oder Sonderstatus, sondern um ganz normale Alltagsprodukte, deren Preis plötzlich an eine App geknüpft wird. Genau das nervt. Der App-Preis wirkt damit schnell wie der eigentliche Preis und der normale Preis wie eine kleine Strafe für alle, die bei dem Spiel nicht mitmachen wollen.
Formal kann man sagen: Niemand wird gezwungen. Praktisch entsteht trotzdem Druck, die App zu nutzen, wenn man nicht mehr zahlen will als andere. Das ist rechtlich vielleicht noch keine Diskriminierung, aber verbraucherfreundlich ist es eben auch nicht. Genau deshalb finde ich die Kritik daran berechtigt.
Das Gericht hat das juristisch anders bewertet, und das kann man akzeptieren. Gut oder fair macht es die Praxis trotzdem nicht.
Das ist bei Rossmann nicht anders. Hast du die app zahlst du auf alles 10 Prozent weniger. Hagebau 3 Prizent mit ihrer App.
Das Problem ist, speziell auf dieser Seite, die Leute scheinen irgendwie „geil“ auf REWE zu sein und vor allem die REWE Bonus App zu nutzen, wenn sie sie denn nutzen…
Da liegt natürlich schon das Problem, bei REWE kaufen nicht die Leute ein, die auf ihr Geld achten wollen und die Bonus-Rabatte in der App… na ja… ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei…
Man zahlt mit seinen Daten, aber dafür kriegt man bei anderen Läden nicht selten dann ab einem gewissen Punkt individuelle Coupons und Angebote. Das macht die Sache erst richtig interessant. Die Preis, die man nämlich in dem Moment bezahlen muss sind nämlich mitunter erheblich niedriger, als irgend ein guter Angebotspreis.
Fazit: Ich glaub hier wissen einige Leute gar nicht, wovon sie überhaupt reden.
Gleiches Thema mit den Ladesäulen und den ganzen Abos. Absolut grausam.
Aldi kommt noch ohne so einen Schwachsinn aus. Ich befürchte aber nicht mehr lange. Ich wollte kürzlich im Osterurlaub spontan zu einem Netto Marken Discount und musste dann im Laden noch einen Account in der App erstellen, sonst hätte ich locker 20 % mehr bezahlt. Das ist schon irre. 🤯
In Deutschland traut man sich Gerichte nicht zu kritisieren. Was falsch ist. Richter sind keine Götter in Robe und Rechtsauffassungen können durchaus bei gleichen Sachverhalten divergieren.
Und hier hat das Gericht klar eine Fehlentscheidung getroffen, die in der nächsten Instanz durchaus anders beurteilt werden kann. Alte Leute haben statistisch nun mal weniger Smartphones und man ist mittelbar als ältere Mensch diskriminiert.
Kritik an Gerichten ist völlig legitim. Aber nur weil man ein Urteil kritisiert, ist es noch keine klare Fehlentscheidung.
Der Punkt ist doch: Dass ältere Menschen statistisch seltener Smartphones nutzen, reicht nicht automatisch, um rechtlich von Diskriminierung zu sprechen. Penny unterscheidet nicht nach Alter, sondern danach, ob jemand die App nutzt. Das kann man mies, nervig und verbraucherunfreundlich finden. Ich finde es auch nervig. Juristisch ist das aber noch mal etwas anderes.
Genau deshalb kann das Urteil vertretbar sein, auch wenn das Modell für viele Kunden trotzdem unerquicklich bleibt.