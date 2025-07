Apple ändert Optik von iOS 26 nach Kritik erneut

Die einen kritisieren Apple, dass das neue Design namens „Liquid Glass“ etwas zu durchsichtig sei, die anderen, dass ihnen das gefällt und Apple diese Kritiker bitte ignorieren soll. In der Beta-Phase gab es bisher ein regelrechtes Auf und Ab.

Bei der ersten Beta von iOS 26 war Apple sehr „mutig“, was die Glas-Optik anging, doch noch vor der zweiten Beta änderte man einige Elemente. Mit der zweiten und dritten Beta wurde aus Liquid Glass dann eher Frosted Glass – man ruderte zurück.

Mit der vierten Beta von iOS 26, die am gestrigen Abend für Entwickler online ging und am heutigen Abend gegen 19 Uhr als öffentliche Beta folgen dürfte, wird Apple wieder mutiger. Liquid Glass ist zurück – wenn auch nicht wie in der ersten Beta.

Liquid Glass is back in iOS 26 beta 4! 🔥 pic.twitter.com/w0moR8AAfB — Apple Hub (@theapplehub) July 22, 2025

Ich gehe davon aus, dass diese Optik die ist, die Apple in der finalen Version von iOS 26 anpeilt, weil eben jetzt die öffentliche Beta folgt und man da nicht alle paar Tage das Design ändern wird. Kleine Anpassungen wird es aber sicher noch geben.

Ich kann mit dem aktuellen Stil leben, muss aber gestehen, dass mir die Frosted-Optik der dritten Beta bisher am besten gefallen hat. Mir gefällt auch visionOS und das ist deutlich „milchiger“. Optimal wäre natürlich ein Regler in den Einstellungen, aber damit rechne ich nicht, Apple wird in diesem Jahr zu „Liquid Glass“ stehen.

