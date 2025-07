Apple iPhone Fold: Displaygrößen sind da, eine Frage ist aber noch offen

Das Apple iPhone Fold scheint mittlerweile sicher und wird uns Ende 2026 oder Anfang 2027 (vielleicht im Januar und exakt 20 Jahre nach dem ersten iPhone) erwarten. Apple setzt hier auf zwei Displays, ein Außen- und ein Innendisplay.

Auf der Innenseite gibt es 7,8 Zoll, so TrendForce aus Taiwan, und außen sind es 5,5 Zoll laut Quelle. Diese Displaygrößen warf auch schon der bekannte Insider Ming-Chi Kuo in den Raum, damit haben wir jetzt also zwei Quellen, die das behaupten.

Doch die Displaygröße ist nur eine Angabe bei einem Foldable, wichtig wäre vor allem auch das Seitenverhältnis, das kennen wir noch nicht. Samsung nutzt zum Beispiel ein 8 Zoll großes Display innen und 6,5 Zoll außen, hat aber auch ein recht schmales Foldable, welches aufgeklappt ein fast quadratisches Display anzeigt.

Ich bin gespannt, welchen Ansatz man bei Apple verfolgt, das Seitenverhältnis des Innendisplays ist ein sehr entscheidendes Element für ein faltbares Smartphone.

