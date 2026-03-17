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Apple als Vorbild: Beats schnappt sich Nike als Partner

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Bei Apple ist man ein enger Partner von Nike, was nicht überraschend ist, da Tim Cook viele Anteile von Nike besitzt und im Aufsichtsrat sitzt. Doch bei Beats hielt man sich bisher zurück, was sich jetzt ändert, denn das erste Produkt kommt.

Die Powerbeats Pro 2 in der „Nike Special Edition“ wird es ab Freitag, 20. März, für 299,95 EUR direkt bei Apple geben. Auf der einen Seite ist das Nike-Logo, auf der anderen das Beats-Logo. Es ist die erste Kollaboration für die Marke von Apple.

Passend zur Partnerschaft gibt es mit „Volt“ eine exklusive Farbe und man lässt sich beim Marketing auch nicht lumpen und setzt auf LeBron James, der sein Gesicht sicher nicht günstig verkauft. Weitere Details gibt es auf der Webseite von Beats.

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17. März 2026 | Jetzt lesen →

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