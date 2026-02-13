Firmware und OS

Apple bekräftigt: Besseres Siri kommt 2026

Apple Homepod 2023 Header

Diese Woche machte eine Meldung von Bloomberg die Runde, dass der Neustart von Siri nicht wie geplant läuft und Apple, trotz der Hilfe von Google, weiterhin mit Problemen kämpft. Doch das bessere Siri kommt 2026, das sei weiterhin der Plan.

Es kommt nicht oft vor, dass sich Apple zu solchen Meldungen äußert, und in diesem Fall tat man es, wie meistens in solchen Fällen, mit einem Statement bei CNBC. Allerdings ohne weitere Details, Apple spricht hier wieder nur von „2026“.

Gerüchte sprechen davon, dass wir mit iOS 26.4 eine erste Preview der neuen Siri-Tricks sehen werden und weitere Funktionen dann nach und nach kommen und mit iOS 27 eine ganz neue Version ansteht, die dann Google Gemini als Basis nutzt.

Die Erwartungen an den Neustart von Siri sind groß, denn die Apple Intelligence enttäuschte die meisten Nutzer. Viele hoffen, dass Apple langsam eine Antwort im KI-Wettrennen parat hat und Siri jetzt auf einen zeitgemäßen Stand bringen kann.

