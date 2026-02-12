Firmware und OS

Apple iOS 26.4: Siri bereitet noch massive Probleme

Eigentlich wollte Apple mit der Apple Intelligence und iOS 18.4 auch eine neue und bessere Version von Siri einführen, aber dieser Plan scheiterte. Man entschied sich kurzerhand dazu, dass man die Funktionen von 2025 auf 2026 verschiebt.

Der neue Plan lautete, dass Apple ein Jahr später, also mit iOS 26.4, endlich die Siri-Tricks nachreicht. Eigentlich sollte die öffentliche Testphase für iOS 26.4 nächste Woche starten, aber Mark Gurman berichtet, dass es noch Probleme gibt.

Siri läuft noch nicht wirklich gut

Apple wird nicht alle geplanten Neuerungen für Siri mit iOS 26.4 verteilen können und einige erst mit iOS 26.5 oder sogar erst mit iOS 27 einführen. Siri benötigt im Moment wohl auch sehr lange, um gewisse Aufgaben ausführen zu können.

In iOS 26.5 gibt es angeblich sogar einen Schalter, mit dem man alles deaktivieren kann, da es noch nicht rund läuft und es wäre denkbar, dass die Neuerungen, wie die Apple Intelligence damals, als Beta starten. Einige Tester gehen laut Quelle davon aus, dass Apple die Neuerungen wieder um Monate verschieben muss.

Eigentlich lautete der Plan so: Neue Siri-Tricks, wie Zugriff aus App-Daten, mit iOS 26.4, ganz neue Version von Siri mit Gemini-Basis mit iOS 27. Doch der Mix aus der alten Siri, der mittleren Siri und der neuen Siri macht die Sache wohl sehr komplex.

Ganz ehrlich: Von mir aus kann Apple direkt zu Siri 2.0 mit iOS 27 springen und den ganzen Kram dazwischen streichen. Hauptsache wir bekommen einen ordentlichen Neustart im Herbst. Es wäre niemandem geholfen, wenn wir jetzt im Frühjahr eine halbgare 1.5-Version von Siri sehen, die am Ende auch nicht wirklich besser ist.

