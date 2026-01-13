Apple Creator Studio startet – kostet 129 Euro pro Jahr

Dienste

Das Unternehmen Apple fasst mit Apple Creator Studio mehrere professionelle Kreativprogramme in einem neuen Abonnement zusammen.

Apple hat mit Apple Creator Studio ein neues Abonnement vorgestellt, das mehrere bekannte Kreativapps für Video, Musik, Bildbearbeitung und Produktivität bündelt. Das Angebot richtet sich an professionelle Anwender, semiprofessionelle Kreative sowie Studierende und Lehrkräfte und ist laut Unternehmensangaben für Mac, iPad und teilweise auch iPhone konzipiert.

Zum Umfang gehören unter anderem Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro für Mac und iPad sowie Motion, Compressor und MainStage für den Mac. Ergänzt wird das Paket durch zusätzliche KI-Funktionen und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers, während Freeform zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll. Apple betont, dass viele intelligente Funktionen direkt auf den Geräten ausgeführt werden und den Datenschutz berücksichtigen.

Funktionsumfang und Preisgestaltung von Apple Creator Studio

Apple Creator Studio ist ab dem 28. Januar 2026 im App Store verfügbar und kostet 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr, jeweils inklusive eines kostenlosen Probezeitraums von einem Monat. Für Studierende und Lehrkräfte gelten reduzierte Bildungspreise. Alternativ bleiben die genannten Profi-Apps weiterhin auch als Einmalkauf für den Mac erhältlich.

Enthaltene Kernbestandteile im Überblick:

  • Videobearbeitung mit Final Cut Pro sowie Motion und Compressor
  • Musikproduktion mit Logic Pro und MainStage
  • Bildbearbeitung mit Pixelmator Pro erstmals auch auf dem iPad
  • KI-gestützte Funktionen und Premiumvorlagen in Apples Büro-Apps

Aus meiner Sicht ordne ich Apple Creator Studio als strategischen Schritt ein, mit dem Apple seine Kreativsoftware stärker an ein Abo-Modell bindet und gleichzeitig neue Nutzergruppen ansprechen will, ohne den klassischen Einmalkauf vollständig aufzugeben. Gerade Letzteres finde ich gut.

Apple Creator Studio Preisübersicht

  • Apple Creator Studio: 12,99 Euro pro Monat
  • Apple Creator Studio: 129 Euro pro Jahr
  • Apple Creator Studio Bildungspreis: 2,99 Euro pro Monat
  • Apple Creator Studio Bildungspreis: 29 Euro pro Jahr
  • Final Cut Pro Einmalkauf (Mac): 349,99 Euro
  • Logic Pro Einmalkauf (Mac): 229,99 Euro
  • Pixelmator Pro Einmalkauf (Mac): 59,99 Euro
  • Motion Einmalkauf (Mac): 59,99 Euro
  • Compressor Einmalkauf (Mac): 59,99 Euro
  • MainStage Einmalkauf (Mac): 34,99 Euro

