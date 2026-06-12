Störungen bei WhatsApp, Facebook, Threads und Instagram in mehreren Ländern
Der Meta-Konzern verzeichnet seit Freitagnachmittag Störungen bei mehreren seiner Dienste in Europa.
Seit dem Freitagnachmittag melden Nutzer in mehreren europäischen Ländern Probleme bei WhatsApp, Facebook (und Facebook Messenger), Instagram und Threads. Berichten zufolge treten unter anderem Verbindungsprobleme und nicht ladende Inhalte auf. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist derzeit unklar.
Besonders viele Meldungen betreffen Facebook. Nach Angaben von Nutzern ist die Plattform zeitweise gar nicht erreichbar. Auch bei Instagram und Threads werden Ladeprobleme gemeldet. WhatsApp funktioniert bei vielen Nutzern weiterhin, allerdings nicht durchgehend stabil.
Störungen bei WhatsApp, Facebook und Instagram sorgen für Einschränkungen
Auf Störungsportalen nahm die Zahl der Meldungen im Verlauf des Nachmittags deutlich zu. Die Probleme werden aus verschiedenen europäischen Ländern gemeldet.
Betroffene Dienste im Überblick
- WhatsApp mit eingeschränkter Funktion
- Facebook, Facebook Messenger und Threads teilweise nicht erreichbar
- Instagram mit Ladeproblemen
- Meldungen aus mehreren europäischen Ländern
Eine offizielle Stellungnahme des Meta-Konzerns liegt bislang nicht vor. Daher ist weiterhin offen, wodurch die Störungen verursacht werden und wann die betroffenen Dienste wieder vollständig verfügbar sein werden. Andere Plattformen wie X, Reddit oder TikTok scheinen derzeit nicht betroffen zu sein.
Auf der offiziellen Status-Seite für Meta Business-Produkte gibt es eine erste Bestätigung. Dort heißt es unter anderem:
Derzeit kommt es zu erheblichen Störungen bei der WhatsApp Cloud API. Unsere Technikteams untersuchen das Problem. Wir werden innerhalb einer Stunde ein weiteres Update veröffentlichen, oder früher, sobald weitere Informationen vorliegen.
Bei mir hakt es aktuell bei Facebook und Threads, Instagram und WhatsApp laufen aber noch. Wie schaut es bei euch aus?
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Ursache ist wohl ein massiver Hackerangriff.