Störungen bei WhatsApp, Facebook, Threads und Instagram in mehreren Ländern

Der Meta-Konzern verzeichnet seit Freitagnachmittag Störungen bei mehreren seiner Dienste in Europa.

Seit dem Freitagnachmittag melden Nutzer in mehreren europäischen Ländern Probleme bei WhatsApp, Facebook (und Facebook Messenger), Instagram und Threads. Berichten zufolge treten unter anderem Verbindungsprobleme und nicht ladende Inhalte auf. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist derzeit unklar.

Besonders viele Meldungen betreffen Facebook. Nach Angaben von Nutzern ist die Plattform zeitweise gar nicht erreichbar. Auch bei Instagram und Threads werden Ladeprobleme gemeldet. WhatsApp funktioniert bei vielen Nutzern weiterhin, allerdings nicht durchgehend stabil.

Störungen bei WhatsApp, Facebook und Instagram sorgen für Einschränkungen

Auf Störungsportalen nahm die Zahl der Meldungen im Verlauf des Nachmittags deutlich zu. Die Probleme werden aus verschiedenen europäischen Ländern gemeldet.

Betroffene Dienste im Überblick

WhatsApp mit eingeschränkter Funktion

Facebook, Facebook Messenger und Threads teilweise nicht erreichbar

Instagram mit Ladeproblemen

Meldungen aus mehreren europäischen Ländern

Eine offizielle Stellungnahme des Meta-Konzerns liegt bislang nicht vor. Daher ist weiterhin offen, wodurch die Störungen verursacht werden und wann die betroffenen Dienste wieder vollständig verfügbar sein werden. Andere Plattformen wie X, Reddit oder TikTok scheinen derzeit nicht betroffen zu sein.

Bei mir hakt es aktuell bei Facebook und Threads, Instagram und WhatsApp laufen aber noch. Wie schaut es bei euch aus?

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