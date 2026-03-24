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Apple: Das iPhone steht vor „der größten Überarbeitung aller Zeiten“

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| 2 Kommentare

Das iPhone-Lineup war in den letzten Jahren leicht zu durchschauen und ohne große Überraschungen, nur beim Standard-iPhone tat sich Apple etwas schwer und suchte das richtige Konzept (Mini, Plus, Air). Doch das wird sich bald ändern.

Laut Mark Gurman von Bloomberg übersieht John Ternus, der gerade als der neue CEO von Apple gehandelt wird, die größte Änderung in der Geschichte des iPhones bei Apple. In diesem Jahr geht es los, dann startet die neue Roadmap von Apple.

In Zukunft werden die günstigeren iPhones von den teureren iPhones getrennt und kommen im Frühjahr, daher gibt es 2026 kein iPhone 18, sondern nur ein iPhone 18 Pro und erstmals ein iPhone Fold bzw. iPhone Ultra. Im Frühjahr 2027 werden wir dann das iPhone 18, iPhone Air 2 (oder iPhone 18 Plus) und iPhone 18e sehen.

Im Herbst 2027 gibt es dann das neue iPhone Pro, das zweite iPhone Fold bzw. iPhone Ultra und nach 10 Jahren (zum 20. Jubiläum) mal wieder ein besonderes iPhone mit einem „edge-to-edge-display“. John Ternus soll ein „Gadget-Typ“ sein und legt im Gegensatz zu Tim Cook wohl wieder mehr Wert auf gute Hardware.

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24. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. klio 👋
    sagt am

    Das lineup ist durchschaubar? Er übersieht die Änderung? Klingt ein bisschen so als wäre das von EN nach DE übersetzt worden. Nicht böse gemeint, einfach nur ungewöhnliche Wortwahl.

    Antworten
  2. Jan 🍀
    sagt am

    Macht Apple jetzt auf Samsung von 2017 und wirft ein Phone für jede Lebenslage auf den Markt? IPhone Active, iPhone Xcover, IPhone M, IPhone 18 FE…
    Ich fand die klare Modellreihe mit 2- 3 Varianten eigentlich gut und übersichtlich

    Antworten

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