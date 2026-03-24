Der nächste Apple-Dienst bekommt bald Werbung

Werbung ist unter Tim Cook eine wichtige Einnahmequelle bei Apple geworden und nachdem man diese im App Store immer weiter ausbaut, folgen nach und nach die anderen Dienste von Apple. Ziel ist, den Umsatz der Service-Sparte zu maximieren.

Laut Mark Gurman von Bloomberg steht noch in diesem Sommer der Schritt zu Werbung bei Apple Maps an, und zwar in der Suche. Dort können Anbieter einen Werbeplatz kaufen, beispielsweise für ein Café bei der Suche nach einem Kaffee.

Dieser Schritt deutet sich schon lange an und laut Quelle wird Apple es auch noch in diesem Monat ankündigen. Es würde mich nicht wundern, wenn Apple das an einem Freitag macht, wo die schlechten Nachrichten in der Regel online gehen.