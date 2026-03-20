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Kommt das Apple iPhone Plus doch zurück?

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| 2 Kommentare
Apple Iphone 15 Plus 2023 Header

Das iPhone Mini war für Apple nicht der Erfolg, den man sich erhoffte, denn der Trend ging schon damals zu größeren Smartphones. Doch viele waren überrascht, als auch das iPhone Plus nicht wie erwartet ankam. Und so suchte Apple wieder ein neues Konzept und brachte letztes Jahr das erste iPhone Air auf den Markt.

Apple 2027: iPhone Plus statt iPhone Air?

Doch auch dieses iPhone kam nicht gut an und wir haben zwar keine konkreten Zahlen, aber es deutet sich an, dass es sogar schlechter als Mini und Plus läuft. Ein Apple iPhone Air 2 soll zwar in Entwicklung sein, ist aber vielleicht nicht mehr ganz sicher, so Tim Long von Barclays. Das iPhone Plus könnte 2027 zurückkommen.

Im Herbst 2026 plant Apple das iPhone 18 Pro (Max) und iPhone Ultra alias iPhone Fold und im Frühjahr 2027 folgen das iPhone 18 und iPhone 18e. Und vielleicht das iPhone 18 Plus statt iPhone Air 2. So ganz klar ist es aber noch nicht. Sollte sich der Plan aber ändern, dann müsste Apple schon bald eine finale Entscheidung treffen.

iPhone Air: Kunden wollen es nicht

Ich glaube auch, dass eine größere Version des normalen iPhones die beste Option für Apple ist. Die Mini-Fans sind zwar sehr laut, die Zahl ist aber nicht groß, und das Air hat sich nicht etabliert und ist preislich teilweise sogar günstiger als ein iPhone 17 im Handel. Das zeigt gut, dass sich dieses iPhone nicht wirklich gut verkauft.

Meine Vermutung wäre zwar, dass es Apple noch einmal mit einem iPhone Air 2 versucht und damit einige Kritikpunkte ausmerzt, aber vielleicht ist die Nachfrage auch so schlecht (wie gesagt, wie haben leider keine konkreten Zahlen, sondern nur Anhaltspunkte), dass das Modell nach einer Generation einkassiert wird.

Das Apple iPhone Ultra kommt im Dezember 2026

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20. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Christian 🔆
    sagt am

    Vielleicht sollte man bei Apple auch einfach mal ein paar Modelle im Angebot haben, die nicht „Laufen wie blöde“ sondern einfach eher unauffälliger sind. Kann mir keiner Erzählen, dass ein iPhone Air ein Draufzahlgeschäft für Apple ist. Da wird dennoch genug hängen bleiben.

    Ich weiß….Unternehmen an der Börse bla bla…

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      Du hast es dir am Ende selbst beantwortet 😄

      Es wäre auch besser, wenn nicht jedes Jahr ein neues iPhone kommt und die Upgrades noch größer werden, auch für die Umwelt, da man nicht ständig neu kaufen und verschiffen muss. Aber so funktioniert die Wirtschaft nicht.

      Antworten

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