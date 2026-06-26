Apple: Die Frage nach dem MacBook mit OLED ist „geklärt“

Die gestrige Meldung mit dem Kurswechsel bei den M-Chips von Apple warf bei vielen die Frage auf, was denn nun mit dem MacBook mit Touch und OLED sei, was ja eigentlich für die M6-Generation geplant sei. Einen M6 Pro und M6 Max wird es nicht geben, Apple plant nur einen M6 und geht dann direkt zum M7-Lineup.

Daher wird Apple dieses neue MacBook mit dem M5-Lineup auf den Markt bringen, so Mark Gurman von Bloomberg. Genau genommen mit dem M5 Pro und M5 Max, eine zweite Generation mit M7 Pro und M7 Max für Ende 2027 ist übrigens auch schon direkt in Planung. Um ein Jahr verschieben will es Apple jedoch nicht.

Dieses neue MacBook dürfte also teurer als das aktuelle Pro werden, was nach dem Preisanstieg schon bei 2.199 Euro startet. Viele haben daher auf die M6-Chips im 2 nm-Verfahren von TSMC gehofft, aber die sind Apple aktuell zu teuer. Ich bin aber dennoch gespannt, denn macOS für Touchscreens wird ein interessanter Schritt.

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