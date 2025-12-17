Apple: Die „große“ Überraschung beim iMac

Der iMac war einst, wie der iPod, ein ikonisches Produkt bei Apple, welches man direkt erkannte, oft sah und sich gut verkaufte. Doch mit dem Abschied von Intel verabschiedete sich Apple auch ein bisschen von einem All-In-One-System.

Es gibt noch einen kleinen iMac, der wird aber eher lieblos behandelt und der Fokus liegt auf einem modularen Ansatz mit zwei Displays und mehreren Macs und auch MacBooks. Doch der große iMac könnte zurückkommen, vielleicht als iMac Pro.

Apple iMac Pro mit M5 Max

Bei MacRumors hat man einen möglichen iMac mit großem Display und M5 Max Chip als „J833c“ im Code von Apple entdeckt. Es kann sein, dass Apple den iMac aber nur testet und nie auf den Markt bringt, man sollte hier also vorsichtig sein.

Es gab Anfang des Jahres die Meldung, dass Apple den großen iMac noch nicht ganz abgehakt hat, aber die gab es auch 2023 und es passierte nichts. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Apple das neue Panel abwarten wollte, welches wir im Studio Display 2 sehen werden, womöglich kommt parallel dazu der iMac Pro.