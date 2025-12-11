Apple plant großes Update für das Studio Display

Seit einigen Monaten steht im Raum, dass Apple die mittlerweile sichtbar veralteten Displays aktualisieren wird und laut Macworld wird es beim günstigeren Studio Display die ProMotion-Technologie geben. Bei Apple bedeutet das bis zu 120 Hz.

Darüber hinaus wird Apple dem Monitor endlich auch HDR spendieren, was auch für eine neue und bessere Technologie des Panels spricht. Aktuell stehen aber nur Mini-LEDs und noch kein OLED im Raum, ein OLED-5K-Panel wäre hier zu teuer.

Die Größe des Displays ist noch nicht bekannt, wir rechnen aber wieder mit 27 Zoll, dafür gibt es aber auch einen neuen Chip unter der Haube, den Apple A19. Ich gehe davon aus, dass Apple das neue Studio Display im zweiten Quartal 2026 bringt.