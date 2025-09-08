Apple Event: AirPods Pro 3 und drei neue Apple Watches kommen

Apple hat zum jährlichen Apple Event am 9. September geladen und mittlerweile gibt es dort deutlich mehr, als nur neue iPhones zu sehen. Neue AirPods deuteten sich bereits in den letzten Tagen an und sie sollen „definitiv“ morgen kommen.

Ming-Chi Kuo behauptete mal, dass wir erst 2026 neue AirPods sehen werden, doch am Wochenende hat er bestätigt, dass er sich da getäuscht hat. Nächstes Jahr kommt ein großes Upgrade mit Kameras und mehr, aber die AirPods Pro 3 stehen jetzt auch laut seinen Quellen noch für 2026 an und werden bald gezeigt.

Apple plant zwei neue Watch-Modelle

Eine anonyme, aber sehr zuverlässige Quelle habe laut MacRumors außerdem drei neue Apple Watches in den Raum geworfen, neben der Apple Watch Series 11, die als sehr sicher galt, wird auch die Apple Watch Ultra 3 erwähnt, die als relativ sicher galt, und auch eine Apple Watch SE 3 wird kommen, da war es noch nicht sicher.

Die Quelle erwähnt übrigens auch ein neues iPad Pro mit M5-Chip, aber das wird Apple wohl noch nicht auf dem Event am Dienstag zeigen, das kommt erst später. Wie auch AirTags 2, ein neuer Apple TV und eine zweite Generation des HomePod Mini.

Bei der neuen Apple Watch Series 11 gibt es laut Mark Gurman (der ebenfalls von drei Uhren für 2026 spricht) übrigens ein etwas helleres Display in diesem Jahr und die neue Ultra 3 bekommt ein etwas größeres Display spendiert. Das werden aber keine gewaltigen Upgrades, die Apple Watch steht 2026 wohl nicht im Fokus.