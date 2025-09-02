Audio

Apple AirPods 3 kommen: Das sind die drei großen Neuerungen

Autor-Bild
Von
|
Apple Airpods Header

Apple plant neue AirPods Pro 3 für 2025 und könnte diese auf dem Event am 9. September vorstellen. Die Apple AirPods Pro 3 dürften einen besseren Sound und besseres ANC haben, aber da sind die Apple AirPods Pro 2 schon „gut genug“.

AirPods Pro 3: Zwei neue Health-Sensoren

Die Frage für die Hersteller von Kopfhörern lautet also, wie man neue Kaufreize setzen kann, und da gibt es bei den AirPods Pro drei Neuerungen. Eine wäre ein eingebauter Pulsmesser, wie man ihn auch schon von den Powerbeats kennt.

Eine weitere Neuerung ist angeblich ein Temperatursensor, wie man ihn auch von der Apple Watch kennt. Der Fokus liegt also auf Health bei der dritten Generation, wobei es auch noch eine Neuerung gibt, die aber vermutlich erst später startet.

AirPods Pro 3: Live-Übersetzer folgt

Apple plant eine Live-Übersetzung für die neuen AirPods Pro 3 und könnte das als Teil der Apple Intelligence vermarkten, die auf die AirPods kommt. Diese Funktion ist jedoch noch nicht fertig und wird vielleicht sogar erst nächstes Jahr verteilt.

Wir haben diese Woche bereits erfahren, dass die AirPods vor einer KI-Zukunft stehen und für Apple ein wichtiges Produkt in diesem Bereich sind. Mit den AirPods Pro 3 und dem neuen H3-Chip werden wir vermutlich den ersten Schritt sehen.

Apple Airpods Max Header

Das Problem der Apple AirPods Max

Apple wird vorerst keine neuen AirPods Max auf den Markt bringen, eine zweite und vollwertige Generation ist nicht vorgesehen, so…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple AirPods 3 kommen: Das sind die drei großen Neuerungen
Weitere Neuigkeiten
Smart #2 kommt und kehrt zurück zu den Wurzeln
in Mobilität
Hyundai Ioniq 3 kommt: Das „günstige“ Elektroauto macht sich bereit
in Mobilität
Nintendo spendiert der Switch 2 ein Update
in Firmware und OS
Apple iPhone 17 Pro: Kommt endlich eine lang erwartete Funktion?
in Smartphones
The Last Of Us Part 1 Und 2
PlayStation: Sony spricht über aktuelle Fehler und die Zukunft
in Gaming
Neue Bilder zeigen „einen echten Volkswagen“
in Mobilität
Apple Airpods Max Header
Das Problem der Apple AirPods Max
in Audio
Mercedes Benz Amg Eqe Front
Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
in Mobilität
Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft
in Mobilität
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Neuer Chef und neues Elektro-Flaggschiff
in Mobilität