Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten

Apple hat zum jährlichen Apple Event geladen und wird uns diese Woche neue iPhones zeigen, das bis heute wichtigste Produkt der Marke, von dem weit über 50 Prozent des Gewinns abhängen. Doch es wird noch mehr zu sehen geben.

Neben dem iPhone 17, dem iPhone 17 Air (welches das iPhone 16 Plus ablöst) und dem iPhone 17 Pro (Max), bekommen wir wohl auch die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 zu sehen. Die Apple AirPods Pro 3 gelten mittlerweile auch als sicher für eine Ankündigung am Dienstagabend.

Mögliche Wildcards wären ein neues Apple TV, ein neuer HomePod mini und neue AirTags, wobei das alles wunderbare Produkte für eine Pressemitteilung sind, das Event ist auch schon so vollgepackt und der Fokus liegt immer auf den iPhones.

Wann geht es los? Das Apple Event startet am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit und kann live verfolgt werden. Den Livestream gibt es direkt bei Apple (auch über den Apple TV) oder ihr verfolgt das Event direkt über diesen YouTube-Link:

Die Dauer des Events wurde nicht im Vorfeld kommuniziert, aber ich rechne mit ca. 90 Minuten bei dieser Menge an Produkten. Es ist zu viel für 60 Minuten, aber 120 Minuten wären auch nicht nötig. Das Motto lauter „Awe dropping“, in Deutschland hat Apple das Motto allerdings angepasst, da heißt es „Unfassbar. Und fast da“.

Vermutlich eine Anspielung an den „Star“ der Show, denn das iPhone 17 Air (falls es so heißt) wird das nicht der neue Bestseller, die Pro-Modelle bleiben natürlich das wichtigste iPhone, aber darüber werden die meisten nach dem Event sprechen.