Bose QuietComfort Ultra 2: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit vier Optimierungen

Bose hat die IFA abgewartet und sich für eine eigene Ankündigung nach der Messe und nach Apple entschieden und heute die zweite Generation des QuietComfort Ultra Headphones vorgestellt. Marktstart ist heute und die UVP liegt bei 499 Euro.

Bei den Farben gibt es Black und White Smoke und neu sind Driftwood Sand (auch für die Ultra Open Earbuds erhältlich) und Midnight Violet (auch für die Ultra Open Earbuds und die neuen QC Ultra Earbuds der 2. Generation erhältlich). Doch was hat sich unter der Haube getan? Hier spricht Bose selbst von vier Optimierungen: