Apple, Google & Co. treiben NFC-Revolution voran – 20 Millimeter Distanz möglich

Das NFC Forum erweitert die Reichweite kontaktloser Verbindungen auf bis zu 20 Millimeter.

Das NFC Forum hat wie erwartet die neue Certification Release 15 (CR15) vorgestellt, die als Begleitdokument zur NFC Release 15 Specification dient. Sie legt ein Testprogramm fest, mit dem Hersteller ihre Produkte auf Konformität mit der erweiterten Reichweite von bis zu 20 Millimetern prüfen können. Damit vervierfacht sich der bisherige Betriebsabstand, was laut Forum eine präzisere und zuverlässigere Nutzung kontaktloser Funktionen ermöglichen soll.

Die Entwicklung wurde vom NFC Forum unter Beteiligung von Unternehmen wie Apple, Google, Huawei, NXP, Sony und Infineon vorangetrieben. Ziel ist es laut Organisation, eine einheitliche und interoperable Grundlage für Geräteklassen wie Smartphones, Wearables oder Kartenleser zu schaffen.

Neue Zertifizierung für erweiterte NFC-Anwendungen

Nach Angaben von Executive Director Mike McCamon soll CR15 Herstellern und Partnern Vertrauen geben, dass Geräte im erweiterten Bereich bis 20 Millimeter zuverlässig funktionieren.

Davon könnten Anwendungen wie digitale Autoschlüssel oder kontaktloses Ticketing profitieren. Zudem soll die Zertifizierung auch als Basis für Kooperationen mit anderen Brancheninitiativen wie der Intelligent Car Connectivity Ecosystem Alliance dienen.

Laut Arnaud Schreiner, Vorsitzender des Compliance Committee, stellt CR15 sicher, dass neue Geräte sowohl den erweiterten Standard OV20 unterstützen als auch rückwärtskompatibel zu älteren Geräten mit OV5 bleiben. Dies soll langfristig für gleichbleibende Nutzererfahrungen und technische Stabilität sorgen.

Ich finde interessant, dass NFC Forum mit CR15 vor allem auf Konsistenz und Zukunftsfähigkeit setzt. Die größere Reichweite klingt praktisch, könnte aber auch neue Herausforderungen bei Sicherheit und Energieverbrauch mit sich bringen. Wir werden die Entwicklung definitiv weiter verfolgen.