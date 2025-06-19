Neuer NFC-Standard: Apple Pay und Google Pay sollen besser werden

Das NFC Forum hat diese Woche den „NFC Release 15“ angekündigt, man hat also am kontaktlosen Standard gearbeitet und mit der neuen Version kommt eine große Neuerung dazu. Man verringert den Abstand, der für den NFC-Kontakt nötig ist.

Bisher müssen die Geräte maximal 0,5 cm voneinander entfernt sein, in Zukunft reichen 2 cm Abstand für den Kontakt vollkommen aus. Dieser Standard soll im Herbst 2025 starten, allerdings gibt es noch ein paar offene Fragen rund um NFC.

Wird das für alle aktuellen Geräte kommen? Benötigt es neue Technik? Das lässt das NFC Forum offen. Ein viermal so großer Abstand wie bisher ist aber eine sehr willkommene NFC-Neuerung, das wird sich dann hoffentlich schnell durchsetzen.