Neuer NFC-Standard: Apple Pay und Google Pay sollen besser werden
Das NFC Forum hat diese Woche den „NFC Release 15“ angekündigt, man hat also am kontaktlosen Standard gearbeitet und mit der neuen Version kommt eine große Neuerung dazu. Man verringert den Abstand, der für den NFC-Kontakt nötig ist.
Bisher müssen die Geräte maximal 0,5 cm voneinander entfernt sein, in Zukunft reichen 2 cm Abstand für den Kontakt vollkommen aus. Dieser Standard soll im Herbst 2025 starten, allerdings gibt es noch ein paar offene Fragen rund um NFC.
Wird das für alle aktuellen Geräte kommen? Benötigt es neue Technik? Das lässt das NFC Forum offen. Ein viermal so großer Abstand wie bisher ist aber eine sehr willkommene NFC-Neuerung, das wird sich dann hoffentlich schnell durchsetzen.
Fehler melden5 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Der funktionierende Abstand mit der physischen Kreditkarte ist tatsächlich recht klein. Aber beim Smartphone sind es bereits jetzt eher Richtung 2 cm.
Schon das es sich weiter entwickelt, manchmal muss man echt verdammt nah dran und seine Uhr hin und her wedeln.
Für mich ist der bisherige Abstand ok und es gab nie Probleme. Was soll es also?
Hätte es nicht heißen müssen „Man vergrößert den Abstand, der für den NFC-Kontakt …“, nämlich eben von 0,5 auf dann 2 cm?
Technisch auf jeden Fall interessant auch wenn es für mich, und wahrscheinlich für die meisten anderen Anwender im Alltag kaum etwas ausmachen wird.
Die Entwicklung ist dennoch interessant, allerdings steigst auch das Sicherheitsrisiko mit dem zu nutzenden Abstand.
gut, dass ich jetzt nichtmehr den Klugshicer geben muss ;) – in meinen Augen hast Du absolut recht…