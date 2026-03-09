Das Apple „HomePad“ kommt später als erwartet

Eigentlich wollte Apple schon im Frühjahr 2025 ein Gerät auf den Markt bringen, was die Apple Intelligence als Basis nutzt und eine Mischung aus Tablet, Speaker und Wandhalterung ist. Intern ist das Produkt angeblich als „HomePad“ bekannt.

Apple HomePad kommt erst im Herbst

Dann wurden die neuen Siri-Tricks verschoben und somit auch die Roadmap für die KI-Offensive bei Apple. Ein Jahr wollte Apple warten, aber es sieht so aus, als ob das mit Frühjahr 2026 nichts wird, so „Kosutami“, denn Apple peilt den Herbst an.

Das Apple HomePad, was als finale Version auch einen anderen Namen haben könnte (finde ich aber ziemlich gut) kommt vermutlich erst mit den neuen iPhones im September und dann kurz vor Weihnachten auf den Markt. Vielleicht, aber das sagt die Quelle nicht, gilt das auch für den neuen Apple TV und HomePod mini 2.

Apple HomePad kommt mit Magneten

Apple hat dem HomePad übrigens sowas wie MagSafe als magnetische Halterung spendiert, so die Quelle, es ist ein quadratisches iPad mini, welches man an einem Speaker oder der Wand anbringen kann (wo es das Display für eine kommende Türklingel ist). Ein Sensor erkennt, wer das HomePad gerade aktiv nutzen möchte.

Ich bin sehr gespannt auf dieses Produkt, auch wenn ich befürchte, dass es, wir sprechen immerhin über Apple, seinen Preis haben wird. Von der neuen Siri-Version fehlt weiterhin jede Spur, vielleicht kommt diese also doch erst mit iOS 27 zu uns.