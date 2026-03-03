Firmware und OS

Apple testet iOS 26.4 weiterhin ohne neues Siri

Autor-Bild
Von
Google News
|

Vor einem Jahr startete die Apple Intelligence mit iOS 18.4, aber ohne die neuen Siri-Tricks, diese musste Apple auf 2026 verschieben. Es deutete sich lange Zeit an, dass sie ein Jahr später mit iOS 26.4 kommen sollen – aber ist das auch so?

Die erste Beta von iOS 26.4 kam ohne das neue Siri und auch in der zweiten Beta waren keine neuen Siri-Funktionen enthalten. Heute erschien die dritte Beta von iOS 26.4 und Apple schweigt weiterhin zum Stand von Siri. Wir befinden uns zwar noch in der Beta-Phase, aber es wäre denkbar, dass das neue Siri später kommt.

Mark Gurman von Bloomberg berichtete vor ein paar Tagen, dass Siri doch mehr Probleme als gedacht bei iOS 26.4 macht und erst mit iOS 26.5 starten könnte.

Bis zur finalen Version von iOS 26.4 werden noch ein paar Wochen vergehen, es kann sich also noch einiges tun und vielleicht sind die neue Version von Siri und der smarte Speaker mit Display auch ein Teil der aktuellen Produktwoche von Apple.

(Was ist allerdings nicht glaube)

Apple iPad Pro mit M6-Chip kommt doch erst Anfang 2027

Apple plant ein iPad Pro mit M6-Chip, dieser Schritt deutete sich schon häufiger an, aber das Upgrade wird wohl, anders…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple testet iOS 26.4 weiterhin ohne neues Siri
Weitere Neuigkeiten
Vodafone 5g
5G wird zum Radar: Vodafone zeigt überraschende Netz-Funktion
in Vodafone
PlayStation: Sony will „zurück zu den Wurzeln“
in Gaming
Samsung Galaxy S27 Ultra geht einen großen Kritikpunkt an
in Smartphones
Tesla Model Y 2025 De
Die Stimmung bei Tesla Deutschland bricht ein
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos startet eine neue Produktoffensive für 2026
in Audio
Xiaomi wird zum „klassischen“ Autohersteller
in Mobilität
Diese App durchsucht mehrere Mediatheken
in News
Der „elektrische VW Golf R“ kommt nicht von Volkswagen
in Mobilität
HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst
in News
Nintendo zeigt uns morgen neue Switch-Spiele
in Gaming