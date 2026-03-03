Apple testet iOS 26.4 weiterhin ohne neues Siri

Vor einem Jahr startete die Apple Intelligence mit iOS 18.4, aber ohne die neuen Siri-Tricks, diese musste Apple auf 2026 verschieben. Es deutete sich lange Zeit an, dass sie ein Jahr später mit iOS 26.4 kommen sollen – aber ist das auch so?

Die erste Beta von iOS 26.4 kam ohne das neue Siri und auch in der zweiten Beta waren keine neuen Siri-Funktionen enthalten. Heute erschien die dritte Beta von iOS 26.4 und Apple schweigt weiterhin zum Stand von Siri. Wir befinden uns zwar noch in der Beta-Phase, aber es wäre denkbar, dass das neue Siri später kommt.

Mark Gurman von Bloomberg berichtete vor ein paar Tagen, dass Siri doch mehr Probleme als gedacht bei iOS 26.4 macht und erst mit iOS 26.5 starten könnte.

Bis zur finalen Version von iOS 26.4 werden noch ein paar Wochen vergehen, es kann sich also noch einiges tun und vielleicht sind die neue Version von Siri und der smarte Speaker mit Display auch ein Teil der aktuellen Produktwoche von Apple.

