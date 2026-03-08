Apple plant wohl iPhone Ultra, AirPods Ultra und MacBook Ultra

Apple bietet bereits einige Ultra-Produkte im Lineup an, es gibt sogar erste Software (CarPlay) mit dieser Bezeichnung. Aber bei vielen Produktreihen nutzt Apple diesen Zusatz noch nicht, was sich 2026 ändern könnte.

Laut Mark Gurman werden wir in diesem Jahr erstmals ein MacBook Ultra sehen, es handelt sich dabei um das ganz neue Modell mit OLED und Touchscreen. Apple wird das aktuelle Pro-Modell weiterhin normal anbieten.

Darüber hinaus geht die Quelle davon aus, dass das iPhone Fold das erste iPhone Ultra wird und die AirPods mit KI und Kamera ebenfalls den Zusatz bekommen, um sich ganz klar von den Apple AirPods Pro abzuheben.