Apple iOS 26.0.2 kommt: Ein wichtiges Update steht an

Apple bereitet sich angeblich schon auf iOS 26.0.2 vor und wird nur wenige Tage nach iOS 26.0.1 direkt nachlegen. Das bedeutet, dass man kritische Fehler gefunden hat, die vor iOS 26.1 gefixt werden müssen.

Die neue Version von iOS 26 deutet sich bereits in ersten Server-Logs von Seiten wie MacRumors an und könnte bereits nächste Woche als Update für die iPhones veröffentlicht werden – vielleicht schon am Montag.

