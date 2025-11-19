Firmware und OS

Apple iOS 26.2 geht nächsten Schritt: Wann das Update kommen könnte

Apple veröffentlichte diese Woche die neue Public Beta für iOS 26.2, die, so wie man es hört, bereits sehr stabil läuft. Doch die Entwicklung des Updates bei Apple ist noch nicht abgeschlossen und es dürfte auch noch ein paar Wochen dauern.

Mit iOS 26.2 gibt es einen Slider, mit dem man die Liquid Glass-Ansicht der Uhr auf dem Lockscreen anpassen kann, die Live Übersetzung der AirPods kommt in die EU und es gibt noch viele kleine Neuerungen. Ein finaler Changelog steht noch aus.

Wann erscheint die finale Version des Updates? Mit Blick auf den Stand der Beta und die Updates der letzten Jahre gibt es zwei Optionen: 8. Dezember und 15. Dezember. Wobei der 15. Dezember vielleicht zu nah an Weihnachten liegt, falls es doch Fehler gibt, müsste man sie über die Feiertage (weniger Personal) beheben.

