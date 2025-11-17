Smartphones

Apple überarbeitet sein iPhone-Lineup: Das ändert sich ab 2026

Autor-Bild
Von
|

Apple tickt oft wie ein Schweizer Uhrwerk, doch ab 2026 will man sein Zugpferd neu angehen und überarbeitet das iPhone. Es kommt noch ein neues Modell dazu und in Zukunft wird es zwei Events, wie bei Samsung, mit neuen Geräten geben.

Zwei iPhone-Events pro Jahr geplant

Im Herbst 2026 steht laut Mark Gurman das iPhone 18 Pro an, welches wie immer mit einer Max-Version ergänzt wird. Dazu gesellt sich erstmals ein iPhone Fold, das ganz neue Modell im Lineup. Das war es schon für 2026, der Rest kommt 2027.

Im Frühjahr plant Apple dann das iPhone 18, das iPhone 18e und auch das iPhone Air 2, was laut Quelle wohl schon immer für 2027 vorgesehen war. Letzte Woche hieß es, dass Apple das nächste iPhone Air um ein paar Monate verschoben habe.

Doch mit diesem Lineup sind sich die meisten Quellen mittlerweile einig, es gibt die Highend-iPhones im Herbst und den Rest im Frühjahr. Langfristig könnte dann noch ein iPhone Flip im Herbst dazustoßen, Pro und Foldables kommen Ende des Jahres.

Apple Health+: Das neue Abo kommt 2026 mit iOS 27 im Herbst

Apple wird in etwa einem Jahr ein neues Abo einführen, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Newsletter. Health+…

17. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple überarbeitet sein iPhone-Lineup: Das ändert sich ab 2026
Weitere Neuigkeiten
Flatpay expandiert mit frischem Kapital in Europa
in Fintech
Audi setzt für Wachstum auf teure SUVs
in Mobilität
Apple Tim Cook Header
Apple stellt sich nächstes Jahr angeblich neu auf
in News
Mercedes plant ersten Elektro-AMG als SUV
in Mobilität
Half Life Valve Header
Half-Life 3 kommt: Jetzt geht es in die heiße Phase
in Gaming
Apple plant vorerst keinen neuen Mac Pro
in Computer und Co.
Stellt Sony die PlayStation-Spiele für den PC ein?
in Gaming
Apple Health+: Das neue Abo kommt 2026 mit iOS 27 im Herbst
in Dienste
Fiat Grande Panda: Das günstige Elektroauto im Test
in Mobilität
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem
in News