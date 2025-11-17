Apple überarbeitet sein iPhone-Lineup: Das ändert sich ab 2026

Apple tickt oft wie ein Schweizer Uhrwerk, doch ab 2026 will man sein Zugpferd neu angehen und überarbeitet das iPhone. Es kommt noch ein neues Modell dazu und in Zukunft wird es zwei Events, wie bei Samsung, mit neuen Geräten geben.

Zwei iPhone-Events pro Jahr geplant

Im Herbst 2026 steht laut Mark Gurman das iPhone 18 Pro an, welches wie immer mit einer Max-Version ergänzt wird. Dazu gesellt sich erstmals ein iPhone Fold, das ganz neue Modell im Lineup. Das war es schon für 2026, der Rest kommt 2027.

Im Frühjahr plant Apple dann das iPhone 18, das iPhone 18e und auch das iPhone Air 2, was laut Quelle wohl schon immer für 2027 vorgesehen war. Letzte Woche hieß es, dass Apple das nächste iPhone Air um ein paar Monate verschoben habe.

Doch mit diesem Lineup sind sich die meisten Quellen mittlerweile einig, es gibt die Highend-iPhones im Herbst und den Rest im Frühjahr. Langfristig könnte dann noch ein iPhone Flip im Herbst dazustoßen, Pro und Foldables kommen Ende des Jahres.