Firmware und Updates

Apple iOS 26.5 ist fertig: Das mögliche Datum

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Apple nannte gestern die Details für die diesjährige Pride-Kollektion, die aus einem Armband, Watchface und Wallpaper besteht. Das Band ist direkt verfügbar, aber die anderen Dinge werden mit watchOS 26.5 beziehungsweise iOS 26.5 kommen.

Ein Datum nannte Apple dieses Mal nicht, sowas gab es auch schon, aber kurz nach der Ankündigung ging der „Release Candidate“ von iOS 26.5 online. Apple hat die Entwicklung also abgeschlossen, die neue Version für das iPhone ist fertig.

Diese Woche würde ich nicht mehr damit rechnen, nächste Woche dürften die Update allerdings erscheinen, sicher auch direkt Anfang der Woche. Ich tippe auf den 11. Mai, aber auch der 12. Mai wäre ein gutes Datum für iOS 26.5 und Co.

PS: Das Wallpaper gefällt mir dieses Mal sehr gut, man kann es stark anpassen.

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4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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