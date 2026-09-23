Apple legt sein KI-Gadget angeblich auf Eis

Apple pusht mit der neuen Siri AI auch die KI bei der Hardware und hat viel rund um das Thema geplant. Zum einen rückt die KI bei den bestehenden Produkten in den Fokus, aber es sind auch ganz neue geplant, wie ein smartes Display im Oktober.

Ein Produkt liegt aber laut Mark Gurman auf Eis, denn Apple arbeitete einst an einer Art „Pin“ in der Größe eines AirTags, der eine Kamera besitzt. Die Idee war, dass man diesen am Körper trägt und Siri AI die Umgebung analysiert und Daten liefert.

Apple wäre nicht das erste Unternehmen mit so einer Idee gewesen, bisher sind aber alle, die das versucht haben, gescheitert. Einen Grund nennt Mark Gurman nicht, aber das Projekt wurde auch noch nicht ganz beendet, sondern nur pausiert.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗