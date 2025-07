Flaggschiff-Test: Apple iPhone 16 Pro vs. Google Pixel 9 Pro

Ich hatte hier mal eine Flaggschiff-Reihe für Android-Smartphones, die ich jedoch letztes Jahr eingestellt habe, da sie langweilig wurde. Die Geräte sind mittlerweile zu ähnlich. Doch es gibt ein Battle, was ich in diesem Jahr sehr spannend finde.

Google hat die Pixel-Reihe in den letzten Jahren so optimiert, dass sie immer mehr an das iPhone von Apple erinnert, denn man möchte keine Nutzer von den anderen Android-Marken weglocken, in erster Linie sollen iPhone-Nutzer überzeugt werden.

Mit dem Google Pixel 9 Pro hat man in diesem Jahr erstmals ein Smartphone mit ins Portfolio aufgenommen, mit dem man mich anspricht. Das Apple iPhone 16 Pro und Google Pixel 9 Pro sind sich sehr ähnlich, doch welches Modell hat die Nase vorne?

Video: Apple iPhone 16 Pro vs. Google Pixel 9 Pro

Apple vs. Google: Design

Fangen wir mit dem Design an, welches durchaus ähnlich ist. Google hat sich die kantige Designsprache von Apple angeschaut und kopiert, was ich aber gar nicht so schlecht finde, denn ich mag sie. Beide Modelle fühlen sich sehr angenehm an.

Bei der Kameraoptik würde ich das Pixel bevorzugen, wobei der Buckel durchaus mächtig wirkt. Doch ich bin ein großer Fan von dunkler und matter Technik und da gefällt mir das iPhone deutlich besser. Der Rahmen des Pixel 9 Pro glänzt und zieht Fingerabdrücke förmlich an. Das iPhone 16 Pro gefällt mir daher persönlich besser.

Bei der Haptik nehmen sich die Smartphones aber nichts, beide sind in etwa gleich groß und bringen exakt 199 Gramm auf die Waage. Grenzwertig groß für meinen Geschmack, aber ich lasse sie gerade so als kompakte Flaggschiffe durchgehen.

Apple vs. Google: Display

Beide Smartphones setzen auf ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz bei Google gibt es zwar eine etwas höhere Spitzenhelligkeit mit bis zu 3.000 nits, mir reichen aber die 2.000 nits im iPhone vollkommen aus, mehr benötige ich nicht.

In beiden Fällen haben die Marken das beste OLED-Display von Samsung in die Smartphones gepackt, aber der Rand um das Display von Apple ist etwas dünner.

Etwas helleres Display oder etwas dünnerer Rand? Ich würde den Rand wählen, da die Helligkeit seit Jahren ausreichend ist, aber da der Unterschied auch hier nicht gewaltig ist, sehe ich die beiden Flaggschiffe beim OLED-Display auf einem Level.

Apple vs. Google: Kamera

Bei der Hauptkamera nehmen sich die Smartphones nichts, beide sind sehr stark, bei Ultraweitwinkel sehe ich sie ebenfalls auf einem Level, beim Zoom ist Google aber ab und zu vorne, denn es gibt noch mehr Details dank der 48 MP Kamera.

Beide nutzen eine Periskop-Technologie, Apple wird die Zahl der Megapixel aber erst 2025 erhöhen und hat sich noch ein Jahr entspannt zurückgelehnt. Dafür ist man in meinen Augen bis heute ungeschlagen bei der Videoqualität. Google ist gut, sehr gut für ein Android-Smartphone, aber das iPhone bleibt für mich klar vorne.

Ein direkter Sieger fällt mir in dieser Kategorie schwer, denn Fotos werden in der heutigen Zeit stark von den Herstellern bearbeitet und ich mag beide Marken. Hier würde ich mich für ein Unentschieden entscheiden. Es sind Top-Level-Kameras.

Apple vs. Google: Akku

Hier liegt das Apple iPhone 16 Pro vor dem Google Pixel 9 Pro, wobei ich keine objektiven Vergleiche gemacht habe. Laut Google gibt es 24 Stunden Akkulaufzeit und Apple gibt es mit 27 Stunden Videowiedergabe an. In meinem Alltag komme ich mit beiden über den Tag, hatte aber beim iPhone noch etwas mehr Restakku übrig.

Beim schnellen Laden bekleckern sich beide Marken nicht mir Ruhm, es sind etwa 50 Prozent in etwa einer halben Stunde. Das würde ich bei beiden mittlerweile als veraltet bezeichnen, auch wenn es mich als „Über-Nacht-Auflader“ weniger stört.

Was ich bei Google aber vermisse, ist Qi2 mit Magneten, denn ich habe diesen Standard bei mir daheim mittlerweile fast überall bei Ladegeräten und mag es sehr, wenn das iPhone automatisch daran haftet. Daher gewinnt das iPhone ganz klar die Kategorie. Wir haben Ende 2024, da möchte ich bei 1.000+ Euro echtes Qi2 haben.

Apple vs. Google: Software

Für mich war iOS viele Jahre ein Argument für das iPhone, aber mittlerweile finde ich Android und iOS ebenbürtig. Mal klaut der eine, mal der andere. In diesem Jahr gab es bei iOS auch endlich den anpassbaren Homescreen, das war mir wichtig.

Bei den Updates garantiert Google bis zu 7 Jahre, aber Android 15 fehlt, bei Apple sind es mindestens 5 Jahre, aber auch oft 6 Jahre, eine echte Garantie gibt es hier nicht. Doch die Anzahl ist in der heutigen Zeit leider gar nicht mehr so wichtig, denn bei beiden Marken fehlen Funktionen, sobald der Nachfolger auf den Markt kommt.

Bei der Qualität der Updates sind beide ähnlich gut oder schlecht, aber es gibt da einen Punkt, bei dem Google in einer anderen Liga spielt: KI. Die Apple Intelligence ist bei uns nicht verfügbar und in weiter Ferne und ich weiß bis heute nicht, ob sie 2025 nach Deutschland kommt. Sie lernt Deutsch, okay, aber das war es schon.

Apple müsste bei KI dringend aufholen und lehnt sich hier erstaunlich entspannt in Europa zurück. Dieser Punkt geht in diesem Jahr also ganz eindeutig an Google, die bei KI schon immer stark waren. Man benötigt nicht alles, aber man bietet sehr viel.

Apple vs. Google: Sonstiges

Beide Smartphones haben eine IP68-Zertifizierung, beide haben Wi-Fi 7, es gibt Bluetooth 5.3, es gibt UWB (Ultrabreitband), es ist alles verbaut, was man 2024 von einem Flaggschiff erwarten kann. Face Unlock haben beide, Google punktet aber beim Pixel mit einem verdammt guten Fingerabdrucksensor unter dem Display.

Dafür steckt der Apple A18 Pro den Tensor G4 so sehr in die Tasche, dass man bei Google den Eindruck hat, dass man ein zwei Jahre altes Smartphone nutzt. Die Software ist zwar optimiert, aber sowas kann in Zukunft ein Schwachpunkt werden.

Die Speaker sind bei beiden okay und Apple bietet mit dem Action Button und der Kamerataste noch zwei nette Extras an, die den Fingerabdrucksensor aber nicht ausgleichen. Ich würde für Touch ID sofort auf beide Tasten verzichten. Ich habe aber keinen Punkt gefunden, mit dem sich einer abhebt, daher ist es Gleichstand.

Apple vs. Google: Preis

Apple möchte mindestens 1.199 Euro für das iPhone 16 Pro haben und Google will mindestens 1.099 Euro für das Pixel 9 Pro, in beiden Fällen mit mageren 128 GB Speicher. Mehr Speicher ist bei Apple teurer, auch wenn Google mittlerweile recht nah an Apple ist. Aber die Pixel-Reihe ist in diesem Jahr noch eine Ecke günstiger.

Sie ist aber, mit Blick auf die Vergangenheit, weniger wertstabil als ein iPhone und vielleicht zahlt man jetzt 100 Euro weniger, aber das gleicht sich beim Verkauf in ein paar Jahren wieder aus. Diesen Punkt kann ich jetzt aber noch nicht gewichten und weil ich fair bleiben möchte, geht dieser Punkt an Google, wenn auch sehr knapp.

Apple vs. Google: Fazit

Früher habe ich hier noch Punkte vergeben und falls ihr im Kopf mitgezählt habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass es ein Gleichstand ist. Doch jeder hat hier andere Vorlieben, so liegt Apple beim Design und Akku vorne, Google aber bei der Software und beim Preis. Es ist also sehr subjektiv, was einem hier mehr zusagt.

Doch es gibt noch einen Faktor für mich, das Ökosystem. Apple hat für mich die bessere Smartwatch, man hat die bessere TV-Box, man hat die besseren PCs, man hat das bessere Tablet und somit das eindeutig bessere Ökosystem. Google hat hier massiv aufgeholt, doch Apple hat hier ganz klar einen zeitlichen Vorsprung.

Die Pixel Watch wird besser, der neue TV Streamer sieht nicht schlecht aus, aber für mich weiterhin von den Lösungen von Apple entfernt und bei den Tablets sieht es dann richtig düster aus. Gäbe es das Ökosystem nicht, es wäre mir vollkommen egal, welches Smartphone ich nutze, daher ist das Ökosystem so enorm wichtig.

Aber mit dem Google Pixel 9 Pro gibt es erstmals ein Android-Smartphone, welches für mich auf dem Level des kompakten iPhones ist. Und Konkurrenz ist gut, selbst wenn ich vorerst bei Apple als Hauptgerät bleibe, so wäre ein Wechsel mittlerweile wesentlich angenehmer als vor ein paar Jahren. Und Google macht weiter Druck.

Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, aber die Pixel-Reihe wurde zu meiner favorisierten Android-Reihe. Ein paar Kritikpunkte wird das Google Pixel 10 Pro sicher beseitigen, vielleicht sehen wir uns also in einem Jahr wieder und vielleicht tritt es dann gegen das Apple iPhone 17 Pro bei uns an.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->