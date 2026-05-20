Apple berichtet über Betrugsprävention im App Store

Apple berichtet, dass der App Store 2025 Betrugsversuche in Milliardenhöhe verhindert hat.

Apple gibt an, im Jahr 2025 potenziell betrügerische Transaktionen im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar gestoppt zu haben. Gleichzeitig wurden mehr als 1,1 Milliarden Versuche zur Erstellung betrügerischer Accounts blockiert sowie über zwei Millionen App-Einreichungen abgelehnt. Grundlage seien kombinierte Verfahren aus menschlicher Prüfung und maschinellem Lernen.

Die App-Review- und Sicherheitsprozesse wurden laut Unternehmen weiter skaliert, um mit der steigenden Zahl an Einreichungen Schritt zu halten. Insgesamt prüfte Apple 2025 rund 9,1 Millionen App-Einreichungen und lehnte mehr als zwei Millionen davon ab, darunter neue Apps und Updates.

App-Store-Sicherheit und Betrugsabwehr 2025 im Überblick

2,2 Milliarden US-Dollar verhinderte Betrugszahlungen

1,1 Milliarden blockierte gefälschte Account-Erstellungen

5,4 Millionen gesperrte gestohlene Kreditkarten

9,1 Millionen geprüfte App-Einreichungen

Im Bereich Account- und Zahlungsbetrug berichtet Apple von 40,4 Millionen deaktivierten Kundenaccounts sowie fast zwei Millionen dauerhaft gesperrten Nutzerkonten. Zudem seien 193.000 Entwickleraccounts wegen Betrugsverdacht geschlossen und 138.000 Registrierungen abgelehnt worden. Auch 28.000 Apps auf Piraten-Webseiten wurden blockiert, darunter manipulierte oder schädliche Software.

Im Zahlungsbereich nennt Apple den Einsatz von mehr als 5,4 Millionen gestohlenen Kreditkarten, der verhindert wurde. Diese Maßnahmen würden laut Unternehmen durch KI-Modelle unterstützt, die betrügerische Muster über Geräte, Accounts und Zahlungswege hinweg erkennen.

Ergänzend wurden im Bereich Bewertungen und Auffindbarkeit rund 195 Millionen manipulierte Rezensionen blockiert sowie tausende irreführende Apps aus Charts und Suche entfernt.

Die Systeme greifen auch im Bereich App Discovery, wo manipulierte Bewertungen und Ranking-Versuche erkannt werden sollen. Zusätzlich wurden im Jahr 2025 rund 1,3 Milliarden Bewertungen verarbeitet, um Spam und Fälschungen zu identifizieren, bevor sie sichtbar werden.

Ich sehe darin vor allem eine konsequente Ausweitung automatisierter Prüf- und Präventionssysteme, die stark auf Skalierung durch KI und Datenanalyse setzen. Damit ergänzen sie die Rolle der menschlichen Prüfung zunehmend. Die Menge der berichteten Fälle überrascht mich nicht. Immerhin sind weltweit über 2,5 Milliarden aktive Apple-Geräte im Einsatz.