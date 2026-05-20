Gaming

Sony kündigt großes PlayStation-Event für Juni an

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Sony hat schon heute die State of Play für Juni bestätigt, genau genommen findet diese in diesem Jahr am 2. Juni statt, was doch recht früh für so eine Ankündigung ist. Es scheint mit einer vollen Stunde aber auch eine große Ausgabe zu werden.

Mit dabei ist auf jeden Fall Wolverine, das hat man verraten, neben GTA 6 für Sony das große Highlight im zweiten Halbjahr auf der PS5. Bei einer vollen Stunde wird aber noch viel mehr zu sehen sein, womöglich ja auch GTA 6 selbst, wer weiß.

Die State of Play wird in einigen Standorten in den USA übrigens auch live und mit Tickets vor Ort zu sehen sein, wenn Sony aber selbst dafür nicht das „Showcase“ als Wort nutzt, dann vermute ich wirklich, dass dieses Format entweder tot ist oder nur noch extrem selten (wie bei einem möglichen PS6-Lineup) genutzt wird.

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20. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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