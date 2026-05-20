Audi zeigt erstmals den neuen A2 e-tron für 2026

Audi bestätigte vor einer Weile den A2 e-tron als neues Einsteigermodell, was es auch für eine Weile bleiben wird, ein Audi A1 e-tron könnte aber in den 2030ern folgen. Wir haben schon Prototypen gesehen, das waren jedoch inoffizielle Bilder.

Jetzt hat Audi erstmals einen Erlkönig des A2 e-tron im Windkanal gezeigt und man erkennt ganz klar den Umriss des Autos. Es geht um Kältetests und andere Dinge, leider aber noch ohne technische Details, diese möchte Audi erst später nennen.

Bisher bleiben uns also nur diese Bilder und das kurze Video weiter unten, einen Blick in den Innenraum gab es vor ein paar Wochen ebenfalls. Technisch ist das aber ein VW ID.3 Neo, sprich MEB+, nur eben mit anderer Form und Audi-Optik.